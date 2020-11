Standesamt in Weida übernimmt Berga

Die Stadt Berga hat sich dazu entschlossen, die Aufgaben ihres Standesamtes an die Stadt Weida zu übertragen. Mehrheitlich stimmten die Stadtratsmitglieder am Dienstagabend der Vorlage zur Änderung des Standesamtsbezirkes zu. Bergas Bürgermeister Heinz-Peter Beyer (parteilos) ist nun beauftragt, eine Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgaben und Befugnisse des Standesamtes zwischen Berga und Weida abzuschließen. Beyer geht von einer Zustimmung des Weidaer Stadtrates aus.

Übernimmt Weida die standesamtlichen Aufgaben, muss Berga mit etwa 15.000 Euro jährlichen Kosten rechnen. Beyer erklärt die Überlegung damit, dass die Stadt schon seit längerem aus Krankheitsgründen nur eine Standesbeamtin zur Verfügung hat. Zwei seien aber notwendig. „Es ist aber absehbar, dass wir niemanden für die Stelle finden“, so Heinz-Peter Beyer. Er erklärt aber auch, dass das Bürgerbüro und das Einwohnermeldeamt weiter in Berga arbeiten werden. Man wolle sogar das Angebot noch bürgerfreundlicher gestalten. Die in Berga noch tätige Standesbeamtin wird dann hier voll tätig sein.

Zu den Aufgaben des Standesamtes, die dann künftig – wenn die Stadt Weida zustimmt – in Weida erledigt werden müssen, zählen unter anderem die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen in Berga, Prüfung von Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen und Namenserklärungen, Kirchenaustrittserklärungen und einiges mehr.

Beyer sagt aber auch, dass Eheschließungen nach wie vor auch in Berga möglich seien.