Steampunk und Gothic auf vier Rädern aus Göhren-Döhlen

An seiner Freiheit zu bauen, ist Silvio Roßbergs Leidenschaft. Der 57-Jährige aus Göhren-Döhlen wandelt ausrangierte Fahrzeuge zu Wohnmobilen um. Wohnmobile, die optisch aus der Reihe fallen, denn sie sind im Stil von Gothic und Steampunk gestaltet. Und noch etwas anderes ist an Roßbergs Leidenschaft ungewöhnlich: Ist er mit einem Wohnmobil fertig, gefällt es ihm nicht mehr. „Dann habe ich so viele Ideen, dass ich einfach wieder von vorne anfangen muss“, sagt Roßberg. Er verkauft das fertige Wohnmobil, erwirbt ein neues Fahrzeug und versucht wieder, seine perfekte Freiheit zu entwerfen.

Wohnmobile sind für Roßberg ein Gefühl von Unabhängigkeit. Mit seiner Frau Cathrin dorthin fahren zu können, wo es die beiden hinzieht. Am Meer oder zwischen Olivenhainen schlafen zu können, dass ist für Roßberg „unbezahlbar“. Alles, was er zum Leben brauche, finde in einem Wohnmobil Platz. Solarzellen auf dem Dach produzieren Strom Aktuell baut er an einem gebrauchten Mercedes Sprinter, seit 2005 waren es „ein gutes Dutzend Fahrzeuge“, wie Roßberg sagt. Dem Sprinter hat er eine Rostoptik verpasst, Totenköpfe zieren die Außenspiegel. Innen ein Einrichtungsstil, der an das viktorianische Zeitalter angelehnt ist: Bett, Möbel, das gesamte Interieur erinnert an vergangene Zeiten. Im Gegensatz dazu die technische Ausstattung: Herd, Kühlschrank, Waschmaschine, Nasszelle und eine ökologische Trockentrenntoilette. Auf dem Dach 400-Watt-Solarzellen, die die Geräte mit Strom versorgen. Große Batterien sorgen dafür, dass auch dann genügend Strom da ist, wenn die Sonne mal nicht scheint. Beleuchtet ist alles mit sparsamen LED-Lampen. Roßberg macht fast alles selbst, holt sich nur bei der Installation und der Elektrik Rat von Fachleuten „Von außen soll es verrottet aussehen, aber die Technik und Sicherheit muss passen“, sagt Roßberg. Hinzu kommen eigens entworfene Aufbewahrungssysteme, um so viel wie möglich im Wohnmobil unterzubringen. Roßberg ist Kunsthandwerker, schnitzt beispielsweise Holzskulpturen mit der Kettensäge. Daher muss viel Werkzeug mit, wenn es ihn mal wieder für einige Zeit weg aus Göhren-Döhlen zieht. Große Aufmerksamkeit für seine Arbeit will er nicht Obwohl es Roßberg Spaß mache, mit anderen über seine Wohnmobile zu sprechen, sei ihm zu viel Aufmerksamkeit unangenehm. Zwar gibt es eine Facebook-Seite mit dem Namen „Düstermobil“, auf der er unregelmäßig über seine Fahrzeuge informiert. Doch ein Instagram-Profil mit täglichen Bildern und tausenden Fans, wie es andere seiner Zunft haben, wolle er nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass Roßberg stets der größte Kritiker seiner Arbeit sei, wie er sagt. 30.000 Euro und 800 Stunden Arbeit steckten im aktuellen Wohnmobil. „Ich sage immer, dass es das letzte ist. Mal sehen, ob es diesmal wirklich so ist“, sagt Roßberg. Seine Frau Cathrin lacht. Dass ihr Mann einmal das für ihn perfekte Wohnmobile baue, dass kann sie sich nicht vorstellen. Nach einer gemeinsamen dreimonatigen Tour nach Andalusien will Silvio Roßberg eine Entscheidung treffen.