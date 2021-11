Stockenten, Eistaucher und mehr registriert

Greiz. Naturfreunde waren wieder in der Region unterwegs.

Zur Novemberzählung des Wasservogel-Monitorings der rund 20 ehrenamtlichen Ornithologen aus Greiz und Umgebung sei an den Gewässern im Altkreis Greiz einiges losgewesen, schreibt Hobbyornithologe Hartmut Lange: 1340 Wasservögel von 23 Arten habe man registrieren können.

Wenig überraschend war dabei, dass die Stockente mit allein 826 Individuen die häufigst aufgefundene Vogelart war. Unter den weiteren sieben Entenarten, die man notieren konnte, waren unter anderem 16 Krick- und 29 Reiherenten. Gesichtet habe man je eine Kolben- und eine Spießente.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Erst in den Tagen vor den Zählungen waren die typischen Gäste aus den nördlichen Regionen in die Greizer Umgebung eingeflogen, was die 141 Kormorane und 32 Gänsesäger belegten. 64 auffällig weiße Silberreiher wurden gezählt, dessen Verbreitungsgebiet jedoch in südlichen Gegenden liegt. Die 54 notierten Graureiher entsprechen wohl dem derzeitigen Bestand der heimischen Vogelart in der Greizer Region. Eher unterrepräsentiert seien die Neozoen – gebietsfremde Tiere – mit 21 Nilgänsen und vier Mandarinenten gewesen.

Ob die Naturfreunde alle Vögel bei den Gebirgsbacharten entdeckt hätten, sei fraglich, schreibt Lange. Immerhin habe man aber sieben Wasseramseln, vier Eisvögel und eine Gebirgsstelze gesichtet. Erfreulich sei auch das Auftreten einer Wasserralle gewesen, einer in Schilfbeständen versteckt lebendenden Vogelart, sowie von vier Kranichen im Renaturierungsgebiet des ehemaligen Bergbaus bei Großkundorf. Nicht zuletzt wurden auch einige Vertreter der heimischen Brutvogelfauna notiert, darunter 61 Höckerschwäne, 18 Hauben- und sechs Zwergtaucher und 42 Blässhühner.

Die nächste Erfassung soll Mitte Januar stattfinden.