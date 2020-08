Storch-Junggesellen in der Region unterwegs

Wer seit den vergangenen Wochen immer wieder Weißstörche auf den Wiesen von Arnsgrün, Bernsgrün und Pausa sah, fragte sich, woher diese seltenen Besucher bei uns kommen. „15 bis 20 Nichtbrüter sind zurzeit in unserer Region unterwegs. Die Jungstörche sind noch nicht geschlechtsreif und brüten erst ab dem dritten Jahr. Es sind so genannte Junggesellentrupps“, berichtet Udo Schröder, Vorsitzender des Naturschutzbundes Pausa, auf Anfrage. Nach seinen Aussagen sind keine Störche davon auf dem Schornsteinnest in Wallengrün. Schröder hofft, dass, wenn die Störche bei uns genügend Futter finden, einige bei uns sesshaft werden könnten.