Strand-Feeling am Greizer Elsterufer

Greiz. Hunderte Gäste kommen zum Feiern zur Strand-Party.

Nachdem die Premiere 2019 buchstäblich ins Wassere gefallen war, boten die äußeren Begleitumstände am Samstag nahezu optimale Rahmenbedingungen für die zweite Greizer Beach-Party: Strahlender Sonnenschein, hochsommerliche Temperaturen und von Regen weit und breit keine Spur. Für das Spektakel auf dem Parkplatz Elsterufer hatten die Organisatoren von Täubert Concept ein buntes Programm vorbereitet, für die Kids drei Hüpfburgen aufgebaut und 15 Tonnen Sand anliefern und aufschütten lassen, auf denen Liegestühle zum Entspannen platziert wurden. „Eine tolle Idee“, freute sich Silke Freund, die mit ihren Enkeln Mathilda und Johanna das Fest besuchte. Die beiden Mädchen spielten unter dem großen Sonnensegel ausgiebig im Sand und fanden die Beach-Party natürlich auch toll, die ab 15 Uhr zunächst vorwiegend Familien mit ihren Kindern zum Feiern eingeladen hatte. Am Abend lockten dann die Klänge von der Diskothek N-Projekt an den Elsterstrand und nach eher verhaltenem Beginn fanden immer mehr Feierwillige den Weg auf das Partygelände unter der Friedensbrücke. Bei heißer Musik, exotischen Cocktails und anderen Getränken entwickelte sich dann ein recht buntes Beach-Feeling, das bis eine Stunde nach Mitternacht mehrere hundert Partygäste erlebten.„Wir sind mit der Resonanz und der Anzahl der Besucher sehr zufrieden“, schätzte Nadine Täubert die Veranstaltung am nächsten Tag ein: „Die Stimmung war super. Ich denke, dass wir im kommenden Jahr eine dritte Auflage der Beach-Party folgen lassen!“