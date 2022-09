Straßen zur Einkaufsnacht in Greiz rappelvoll

Frauen-Einkaufsnacht "Sekt in the City" in Greiz gut besucht

Zur Fraueneinkaufsnacht waren die Straßen in der Greizer Innenstadt rappelvoll. Die Stimmung war geprägt von "Jetzt erst recht, wer weiß, was noch kommt." Die Modenschauen kamen beim überwiegend weiblichen Publikum sehr gut an.

Foto: Conni Winkler