Streit eskaliert: 41-Jähriger durch Faustschläge verletzt

Ein Streit zwischen zwei 34 und 41 Jahre alten Bekannten ist am Donnerstag gegen 17 Uhr an einem Supermarktparkplatz in der August-Bebel-Straße in Greiz eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, seien die beiden Männer zufällige aufeinander getroffen und derart in Streit geraten, dass der 34-Jährige sein Gegenüber mit mehreren Faustschlägen angriff.

Der 41-Jährige sei dabei leicht verletzt und seine Oberbekleidung beschädigt worden. Während der Angreifer mit seinem Rad davon fuhr, begab er sich zur Polizei.

Diese hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03661 / 6210 entgegen genommen.

