Streit zwischen zwei Männern eskaliert in Ronneburg

Am Montag wurde die Geraer Polizei zu einem handgreiflichen Streit gerufen. Wie die Polizei am Dienstag informierte, kam e gegen 22.55 Uhr in der Mozartstraße zunächst zu einem Wortgefecht zwischen zwei Männern.

In der Folge griff der 21-jähriger Mann seinen 26-jährigen Gegenüber an und beleidigte diesen. Dann verließ der Täter den Tatort in unbekannte Richtung.

Der 26- jährige Geschädigte wurde zum Glück nur leicht verletzt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und bittet Zeugen sich bei der hiesigen Dienststelle unter Tel. 0365/ 829-0 zu melden.

