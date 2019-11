Strompreise im Landkreis Greiz bleiben weitestgehend stabil

Wie entwickeln sich die Strompreise im Jahr 2020 für Kunden im Landkreis Greiz? Diese Frage stellten wir an die beiden lokalen Stromversorger in der Region.

Für alle Kunden in Zeulenroda-Triebes der Energiewerke Zeulenroda wird es entgegen vieler anderer Energie- und Gasanbieter im kommenden Jahr keine Preiserhöhung geben. Dass heißt, dass die Energiewerke nicht zum 1. Januar und auch nicht zum 1. März die Preise erhöhen werden, bestätigt der Geschäftsführer der Energiewerke Markus Dürr. Für rund 10.000 Kunden, die ihren Strom, und rund 2.500 Kunden, die Gas von dem regionalen Anbieter beziehen, bleiben 2020 die Preise stabil.

Allerdings beliefern die Energiewerke auch Kunden in Leipzig, Baden Württemberg oder in Sachsen. Auch sie erwartet zum 1. Januar keine Preiserhöhung. Ausschließen kann der Geschäftsführer aber nicht, dass es hier eine Nachbesserung im Laufe des Jahres 2020 geben könnte. Grund dafür sind die Netzentgelte. Wenn diese erhöht werden sollten, dann könnten es auch sein, dass der in Zeulenroda ortsansässige Anbieter für diese Kunden die Strom- und Gaspreise anpassen müsse. Für das Jahr 2019 gab es eine Preissteigerung, die bei einem Cent pro Kilowattstunde lag.

Bei der Kundenzahl verzeichnen die Energiewerke einen positiven Trend. Während in den vergangenen Jahren auch einige Gewerbekunden zu anderen Anbietern gewechselt haben, sieht er nun den Trend, dass Gewerbekunden mit ihren Firmen wieder zurück zum regionalen Anbieter kommen. Das sich der regionale Gedanke immer mehr durchsetzt, freut natürlich dem Geschäftsführer, der hofft, dass er sich auch bei den Privatkunden fortsetzen wird.

Seit Januar 2013 sind die Energiewerke Zeulenroda, die 1992 gegründet wurden, auch Betreiber des Stromnetzes in Triebes und Kleinwolschendorf und seit 1. Januar 2018 des Gasnetzes in Triebes. Alljährlich schütten die Energiewerke den Gewinnanteil an die Anteilsinhaber aus. Für das Jahr 2018 wurden 600.000 Euro ausgeschüttet. Dieses Geld geht an die Gesellschafter, die Thüringer Energie AG und die Stadtwerke Zeulenroda-Triebes, einer 100-prozentiger Tochtergesellschaft der Stadt.

Preise in Greiz sollen nur für einen kleinen Teil der Kunden steigen

Eigentlich müssten die Strompreise für 2020 bei der Energieversorgung Greiz um rund 1,2 Cent (inklusive Mehrwertsteuer) pro Kilowattstunde (KW) steigen, sagt deren Geschäftsführer Ronny Stieber. Denn auch für das Unternehmen wird der Strom teurer. Allein für die Umlage durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz würden 2020 0,351 Cent pro KW mehr anfallen. Auch bei der Strombeschaffung stiegen die Kosten. Zwar seien die Preise an der Börse derzeit niedriger, allerdings würde das Unternehmen natürlich langfristiger Strom einkaufen, begonnen habe man damit zum Teil schon vor zweieinhalb Jahren. In diesem Zeitraum sei der Strompreis an der Börse um circa einen halben Cent pro KW nach oben gegangen. Auch bei den Netzentgelten gebe es „nicht unerhebliche“ Anstiege, sagt Stieber. Allein der Übertragungsnetzbetreiber verlange rund sieben Prozent mehr Geld, was über die vorgelagerte Thüringer Energienetze (Ten) an die Energieversorgung Greiz weitergereicht würde. Dazu kämen kleinere Steigerungen bei anderen Umlagen, darunter beispielsweise die Abschaltumlage, die im Wesentlichen für Windkraftanlagen gilt. Kurzum: Theoretisch müssten die Strompreise für die Kunden der Energieversorgung Greiz steigen.

Das werden sie aber nur für einen kleinen Teil von ihnen und dann auch nicht auf das Niveau von 2020, wie Stieber sagt. „Wir haben uns entschlossen, die Strompreise in der Grundversorgung konstant zu lassen.“ Die Preise bei gerade erst geschlossenen Verträgen „fassen wir auch nicht an“, so der Geschäftsführer. Nur bei einer Gruppe wird der Strompreis leicht steigen: Bei Altverträgen, die vor 2018 gemacht worden und die zum Teil seit Jahren nicht erhöht wurden. Sie will man anpassen, aber nicht auf das eigentlich für 2020 nötige Niveau, sondern auf das von Kunden, die 2019 einen Vertrag machten. „Keiner unserer Kunden bekommt den Anstieg für 2020.“ Das bedeute aber natürlich auch, dass der Gewinn der Energieversorgung, durch den unter anderem die Verluste der Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft mbH ausgeglichen wird, in nächster Zeit geringer ausfallen werde, so Stieber.

Weiter geben soll es auch die speziellen Verträge wie Vereinsstrom oder den Greizer Sparstrom Bonus. Eine Anpassung wurde aber beim Ökostromtarif vorgenommen, bei dem die Energie zu 100 Prozent aus deutscher Wasserkraft käme. Bisher musste ein Zuschlag bezahlt werden. Der entfällt, so dass der Tarif mit dem Greizer Sparstrom gleichgestellt ist. 12.000 Kunden hat die Energieversorgung derzeit.