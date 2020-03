Struktur und Hilfe

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schule geschlossen, Kindergärten zu – wie können Familien mit der neuen Situation umgehen?

Sie sollten den Fokus auf schöne gemeinsame Dinge legen. Wichtig aber ist, eine Alltagsstruktur zu etablieren. Ähnlich wie in der Schule oder dem Kindergarten. Zu einer bestimmten Zeit aufstehen, gemeinsam frühstücken und die Zeit einplanen, wenn Aufgaben erledigt werden müssen und wer dafür Unterstützung braucht.

Es sollten auch Pausen festgelegt werden und die Zeit, um spazieren zu gehen oder im Freien zu spielen. Gemeinsames Mittag ist ebenfalls wichtig. Welches Kind noch Mittagsschlaf benötigt, sollte dies zu festen Zeiten tun. Auch das Abendprogramm in der dann gesamten Familie sollte strukturiert werden.

Schlafen, Fernsehen und Handy – worauf sollte man achten, damit die Corona-Zeit nicht zur Schlumperzeit wird?

Die Kinder sollten sich nicht allein überlassen werden, keinesfalls,das wäre gefährlich. Deshalb sind feste Fernseh- und Handyzeiten auch in dieser außergewöhnlichen Situation unerlässlich.

Die Schulkinder haben ihre Aufgaben und auch die Fristen, bis wann sie etwas erledigt haben müssen. Das sollte man in der Familie in seiner Tagesplanung beachten. Was hat Priorität, was wird an einem anderen Tag erledigt.

Eltern sollten wissen, dass ein Elf- bis Zwölfjähriger nur eine halbe Stunde aufmerksam ist. Dann lässt die Aufmerksamkeit nach. Es muss also eine Pause eingeschoben werden – Eltern sollten über das Erarbeitete schauen oder rausgehen an die Luft. Dann geht es weiter. Ältere Kinder können sich bis etwa eine Stunde konzentrieren.

Dann gilt das Gleiche. Für die Jüngsten sollten Eltern sich ähnlich der Beschäftigung in der Kita, Spielideen ausdenken, gemeinsam basteln oder im Wald beobachten. Auch ein altersgerechtes Buch ist hilfreich.

Schwierige Aufgaben, keine Geduld - was können Eltern tun, die nicht pädagogisch begabt sind, um ihren Sprösslingen dennoch zu helfen?

Sie könnten sich die Aufgaben von den Kindern erklären lassen. Daran kann man sehen, wie viel sie verstanden haben. Es gibt auch Hilfestellungen über Tutoriels bei Youtube, wo Herangehensweisen erklärt werden.

Wenn die Eltern keine ruhige Ader haben, kann vielleicht ein Großelternteil helfen, der Geduld hat. Möglich ist auch der Anruf über Video-WhatsApp bei Mitschülern, um so die Aufgabe in den Griff zu bekommen.

Per Video ist ein anderes Lernen als über Telefon. Dennoch ist es wichtig, das Angebot der Schule und des Lehrers anzunehmen per Telefon oder E-Mail.

Auch die Erziehungsberatungsstellen stehen zur Verfügung per Telefon , so das Diako-Telefon unter 03661/ 4 37 30 83. Übrigens über https://eltern.bke-beratung.de ist es möglich, sich anonym mit Beratern oder anderen Eltern auszutauschen, wie welches Problem am besten in der gegenwärtigen Situation zu lösen ist.