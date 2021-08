Suppenfest findet erneut im Greizer Schlossgarten statt

Suppenfest in Greiz 2020: Mitglieder vom Kleinauf-Theater Greiz, die eine Suppe aus Kuba kochten.

Greiz. Suppen aus 15 Ländern werden am 11. September von Vereinen angeboten.

Am Samstag, 11. September, ab 11 Uhr findet das mittlerweile fünfte Greizer Suppenfest statt. Wie schon im vorigen Jahr, wird auch diesmal wieder in den Greizer Schlossgarten eingeladen.

Verein Römer mit Bastelstand

Wie der Veranstalter, der Verein Greiz erleben mitteilt, haben sich 16 Greizer Vereine angemeldet und freuen sich auf zahlreiche Besucher.

„Im zweiten Coronajahr möchten wir mit einem größeren Platzangebot im Schlossgarten ein Zeichen für die Vereine und Besucher setzen, dass es trotz Corona ein Vereinsleben gibt“, so Jan Popp, Vorsitzender von Greiz erleben. Aus 15 verschiedenen Ländern wird es selbstgekochte Suppen geben. Auch für Kaffee, Kuchen und Getränke wird gesorgt. In diesem Jahr wird auch das Team von Quajoria Eis und Quarkspeisen anbieten.

Auch der Verein Römer hat dieses Jahr wieder einen Stand zum Basteln für Kinder. Weitere Aktionen sind in Vorbereitung.

Gäste und Teilnehmer begeistert

Im vorigen Jahr trotzte man bereits den Corona-Umständen. Allerdings war da bis zuletzt fraglich, ob das Suppenfest überhaupt stattfinden könnte. Schließlich wurde es unter Auflagen genehmigt. Und Teilnehmer wie Gäste waren begeistert. Die kulinarische Reise um die Welt kam gut an. So gut, dass etliche Anbieter bereits am frühen Nachmittag ausverkauft waren.

Länderwahl am 12. August

Der Verein Greiz erleben bedankt sich schon jetzt für die Unterstützung zur Durchführung des Suppenfestes bei der Stadt, Bernd Hellfritzsch, Electronic-Partner Kniebel, Getränkequelle Uwe Liebold, Containerdienst Steudel, ZurichVersicherung Frank Brettfeld und der Vereinsbrauerei Greiz;

Am Donnerstag, 12. August, um 15 Uhr treffen sich alle Teilnehmer für die Länderwahl im Schlossgarten.