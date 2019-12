Swing in das neue Jahr in Greiz

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Swing in das neue Jahr in Greiz

Ein Tanzabend mit der Inkspot Swingband Zeulenroda findet am Sonnabend, 11. Januar, ab 20 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz statt. Ab 18.30 Uhr gibt es einen kostenlosen Lindy-Hop-Crashkurs, ein Tanzstil, der in den 1930er-Jahren in den USA entstand und als Vorläufer von Jive, Boogie-Woogie und Rock’n’Roll gilt.

1981 gründeten sieben Schüler, Lehrlinge und Studenten die „Inkspot Swingband“. Sie infizierten sich mit dem Swing-Virus, nachdem sie Filme über Benny Goodman, Glenn Miller und Louis Armstrong gesehen hatten. In ihrer Anfangszeit war die Inkspot Swingband eine der jüngsten Nachwuchs-Jazz- und Swingbands der DDR, gewann mehrere Wettbewerbe und wurde zudem auf Festivals im In- und Ausland als auch mehrfach im Fernsehen einem breiten Publikum präsentiert. Drei Studio-CDs entstanden. Seit mehr als zehn Jahren ist auch Sängerin Domenica Richter dabei, das jüngste Bandmitglied und Tochter des Trompeters und Managers Andreas Richter.

Tickets gibt es in der Vogtlandhalle Greiz unter Telefon 03661/62 880 und in der Tourist-Information Greiz.