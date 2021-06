„Tänzerische Dialoge“ im Kloster Mildenfurth

Wünschendorf. Lucas Biegel und Martin Steuber spielen die „Histoire du Tango“.

Der Arbeitskreis für Kunst und Kultur lädt am Samstag, 12. Juni, um 17 Uhr zu einem Konzert in das Kloster Mildenfurth in der Gemeinde Wünschendorf ein.

Unter dem Motto „Tänzerische Dialoge“ präsentieren der aus Wünschendorf stammende und mittlerweile an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig sowie an der Universität „Mozarteum“ in Salzburg studierende Lucas Biegel (Blockflöten) und der Leipziger Martin Steuber (Gitarren, Theorbe) die Fortsetzung ihres erfolgreichen Konzerts „Im Dialog mit der Zeit“ des vergangenen Jahres.

Im Mittelpunkt dieses einstündigen Konzerts steht laut Ankündigung anlässlich des 100. Geburtstags Astor Piazzollas eine seiner berühmtesten Kompositionen: Histoire du Tango (Die Geschichte des Tango).

Um diese reihen sich verschiedenste tänzerische Werke aus der Barockmusik, denn der Begriff „Histoire“ werde in diesem Konzert zweiteilig beleuchtet: Es gehe nicht nur um die Geschichte des Tango, sondern auch um die Impulse, die Piazzollas Kompositionsstil beeinflussten. Dieser bediente sich unter anderem an den verschiedensten barocken Musikformen und Gattungen. Somit würden weiterhin virtuose Musikstücke der Italiener Arcangelo Corelli und Andrea Falconieri sowie des Franzosen Jacques Hotteterre erklingen.

Lockere Moderation

Durch passende und auflockernde Moderationen kommunizierten die Künstler zudem mit dem Publikum und erzählten die ein oder andere Anekdote über die Komponisten aus früheren Zeiten.

Karten zu je zehn Euro müssten telefonisch bei Familie Kühn-Leihbecher unter der Telefonnummer 036603/88276 vorbestellt werden. Das Konzert finde unter Beachtung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln statt.