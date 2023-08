Tag der offenen Tür und Musik in Quingenberg

Quingenberg. Der Segelclub Talsperre Zeulenroda hofft Mitte August auf viele Besucher auf dem Gelände an der Talsperre.

Zum Tag der offenen Tür und einem Open-Air-Konzert lädt am 12. August der Verein Segelclub Talsperre Zeulenroda (SCTZ) ein. Beginn ist 10 Uhr auf dem Vereinsgelände in Quingenberg. Das Konzert startet um 19.30 Uhr auf der kleinen Seebühne auf dem Vereinsgelände.

Die Besucher soll wieder ein aufregendes Programm für die ganze Familie erwarten. Besonders freue man sich auf die kleinen „Seefahrer“, für die Schnuppersegeln angeboten wird, so Michel Schimmereugel, der sich zusammen mit Ina Schneider, Ingo Meusel, Jens Schneider und weiteren Helfern um die Kinder- und Jugendarbeit engagiert.

So können die Mädchen und Jungen unter fachkundiger Anleitung erste Segelerfahrungen sammeln. Für diejenigen, die das Segeln lieber in entspannter Atmosphäre genießen möchten, gibt es ein Gästesegeln. „Genießt den Wind in den Haaren und die Freiheit auf dem Wasser!“, lädt der Vereinsvorsitzender Heiko Wimmer alle ein, die Lust auf einen kleinen Segeltörn haben. Natürlich will man sich auch um das leibliche Wohl der Gäste kümmern. „Setzt euch in Ruhe hin, tauscht Segelgeschichten aus und genießt den Ausblick auf die Talsperre und unseren kleinen Hafen“, freut sich Steffen Thumser, der sich um den Aufbau der neuen Webseite des Segelclubs gekümmert hat und diese auf einem sehr aktuellen Stand hält, auf viele Besucher. Ausklingen soll der Tag ab 19.30 Uhr mit einem Open-Air-Konzert der Gruppe „WUM“.

Karten für das Konzert gibt es für 17 Euro pro Person an der Abendkasse oder für 15 Euro im Vorverkauf im Internet unter sc-tz.vereinsticket.de (ohne „www.“) zu erwerben. Mehr Informationen: www.segelclub-zeulenroda.de