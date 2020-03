Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tank gerissen: Lastwagen verliert 600 Liter Kraftstoff auf der A9

Ein Lastwagen hat am frühen Montagmorgen 600 Liter Diesel auf der A9 verloren und dadurch eine vier Kilometer lange Spur verursacht. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte, war der Lkw nach ersten Erkenntnissen in Höhe der Anschlussstelle Hermsdorf-Süd über Fahrzeugteile gefahren, die auf der Fahrbahn lagen. Dadurch riss der Tank auf. Erst in Höhe Lederhose kam das Fahrzeug zum Stehen und verlor weiterhin Kraftstoff, der auch in das Erdreich einsickerte.

Wegen der Reinigungsarbeiten kam es kurzzeitig zu einer Sperrung in Richtung München sowie mehrstündigen Behinderungen.

