Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tante Emma-Laden mit neuer Verkaufsstruktur

Mandy Fuchs aus Zeulenroda-Triebes hat es gewagt und vor einem Jahr eine neue Verkaufsstruktur in Zeulenroda-Triebes integriert. Mit dem „Ladenfuchs“ startete sie ein Geschäft, das 24 Stunden, also rund um die Uhr, geöffnet hat. Nach 365 Tagen wollten wir nun wissen, ob die Zeulenroda-Triebeser dieses neue Verkaufsangebot annehmen oder ob sie nicht vielmehr die Beratung in den Fachgeschäften bevorzugen. Für Mandy Fuchs ist seit der Eröffnung des Ladens in der Schopperstraße mit Kühlschränken, einer Holzbank und einem großen Foto, dass einen Blick ins Weidatal freigibt, „kein Tag mehr wie der andere“. An den Wochenende, vor allem im Sommer, steht die schnelle Art zum Sonntagsbraten zu gelangen, gut im Kurs. Nicht nur Steaks zum Grillen werden geholt, sondern eben auch Rouladen, Suppen aus der eigenen Herstellung und Wiener Würste. Dabei hat sie auch gleich noch einen Tipp parat: „Steaks vom Rind zu braten muss man verstehen. Die müssen zart, langsam gebraten werden und dürfen nicht zu heiß aufgelegt werden“, sagt die Landwirtschaftsmeisterin, die einen Milchviehbetrieb in Dörtendorf betreibt. Das Fleisch, das verpackt ins Kühlregal gelangt, stammt von den Rindern ihres eigenen Hofes. Geschlachtet wird im benachbarten Dobia und zubereitet in Zooghaus in den Fachbetrieben. Auf die Frage, wenn sie Eigenvermarktung betreibt, ob dann nicht eine Milchtankstelle oder gar ein Fleischfachgeschäft auch eine Lösung wären, antwortet sie mit einem klaren „Nein“. Die Auflagen dafür wären sehr hoch, der Standort für eine Milchtankstelle hätte in Dörtendorf sein müssen und das Fachpersonal würde zusätzlich Kosten verursachen, so Mandy Fuchs. Sie sieht in der Verkaufsstruktur die Zukunft vor allem mit Blick auf den demografischen Wandel und dem fehlenden Fachpersonal. Insgesamt gibt es in dem Laden 70 verschiedene Produkte. „Es ist ein kleiner Tante Emma-Laden“, so die Besitzerin.

Am Freitag lädt sie ab 11 Uhr zu einem kleinen Umtrunk und zur Verkostung ihrer Produkte ein.