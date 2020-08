Darf ich bitten? Die Senioren vermissen die Tanzveranstaltung in der Greizer Vogtlandhalle.

Tanzfans müssen sich noch gedulden

Angelika und Frank Fiedler haben an die Vogtlandhalle und unsere Redaktion einen Brief geschrieben und schildern darin ihr Problem: „Monatlich fand in Greiz der Seniorentanz unter dem Motto ‘Darf ich bitten’ im Foyer der Vogtlandhalle statt. Für die junggebliebenen Senioren war das ein geselliger Treffpunkt mit der Möglichkeit, Geist und Körper frisch zu erhalten. Leider wird Corona zum Anlass genommen, die beliebte Veranstaltung ausfallen zu lassen“, meinen sie und schlagen vor, vor der Vogtlandhalle Tische und Stühle aufzustellen und „dort eine Fläche zum Tanzen frei zu geben“. Die Ansteckungsgefahr im Freien sei gering. „Der 10. August wäre doch ein schönes Datum, wieder zu beginnen. Die Senioren haben schließlich nur noch eine beschränkte Zeit und möchten sie sinnvoll nutzen“, betonen Angelika und Frank Fiedler.

