Tanzkreis Greiz: Freude an der Bewegung als Voraussetzung

Greiz. Wahl zum Verein des Jahres 2021: Neue Mitglieder sind im Verein willkommen.

„Manche Menschen fangen im Alter mit Scrabble, Sudoku oder Aerobic an. Dabei müssten sie nur tanzen“, sagt die Vorsitzende des Tanzkreises Greiz, Juliane Meisel, über die Vorzüge des Tanzsportes. Denn die Bewegung zur Musik fordere Gehirn und Körper gleichermaßen. „Ein weiterer Vorteil: Tanzen hält jung“, sagt sie.

Der Spaß steht im Vordergrund

Aber es müsse jetzt keiner Angst haben: Im Tanzkreis stehe der Spaß im Vordergrund. Die Paare motivieren und helfen sich gegenseitig. Wer mal eine Fußfolge nicht versteht, der kann auf die Vorführung seiner Kollegen vertrauen. Auch das Alter sei nach oben und unten kein begrenzender Faktor.

„Tanzen ist zwanzig Prozent Talent und achtzig Prozent Training“, sagt Juliane Meisel, die die Übungsstunden gemeinsam mit Mutter Manuela leitet. Taktgefühl, Technik und Ausdauer – die Anforderungen seien vielfältig, aber auch reizvoll. „Wer tanzt, lernt Muskeln in seinem Körper kennen, die er noch gar nicht kannte“, sagt Juliane Meisel.

Aber am wichtigsten sei: Tanzen mache glücklich, fördere die Gesundheit und verbinde Menschen durch die Freude an der Bewegung. Neue Mitglieder sind jeden Sonntag ab 18 Uhr in der Sporthalle an der Eisbahn willkommen.