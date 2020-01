Hunderte tote Fische im Greizer Park

Hunderte tote Fische schwimmen im See am Schwanenhaus im Greizer Park. Die Nachricht schickte Andreas Hader per Mail an die Redaktion. Genau dort sei vor einigen Tagen ein rot-weißes Absperrband angebracht worden, schrieb er und verwies auf Löcher im Uferboden.

Was ist da passiert? Ist das Zufall? Wir sollten es herausfinden. Bei der Parkverwaltung war man ratlos. Zwar habe auch eine Mitarbeiterin vom Wochenenddienst die Fische entdeckt, doch erklären könne man sich das nicht, sagte Sabine Döhla, kommissarische Parkverwalterin in Greiz.

Aber was es mit dem Absperrband auf sich hat,das kann Döhla erklären. Das habe die Verwaltung letzte Woche gezogen, weil sich der Mauervorsprung am Ufer senke. Der Stein sei unterhöhlt.

In den Löchern am Ufer habe sie zwei, drei Fische gefunden, aber die wären noch lebendig gewesen, betont Döhla. Mit ihren Fotos vom Tatort alarmierte sie sofort Michael Schau, Vorstand des Fischereivereines Goldene Aue. Nun rätselt er.

Ein Fall von illegaler Entsorgung?

Das Seewasser sei kalt, die Fische hätten ihre Ruhe und nur diese Weißfische habe es getroffenen. An eine Verschmutzung des Wassers will Schau so recht nicht glauben. Eher vermutet er, dass jemand die Fische einfach in den See geschüttet habe oder sie über den Bachzulauf dorthin gelangten. Dagegen spricht, dass der tote Schwarm nur direkt gegenüber des Schwanenhauses zu finden ist. Und: Wenn jemand Chemikalien oder ähnliches in den Zulauf gebracht hätte, wären auch andere Arten betroffen.

Wasserproben und Fischmägen

Also muss der Gewässerwart Andreas Smaruj vor Ort. Den Zulauf habe er kontrolliert: Nichts. Es herrsche kein Sauerstoffmangel. Dann nahm er Wasserproben aus dem See, mit denen er den Nitrat, Nitrit- und Phosphatgehalt messen will. Zeigen die erhöhte Werte auf, ist das Wasser Schuld. Doch beim Nitrit konnte er schon Entwarnung geben. Die Auswertung wird wohl einen Tag dauern, meint er. Untersuchen wird er auch die Fische. Zwei tote Rotfedern fischt Smaruj aus der Masse heraus.

Füttern verboten, auch halbe Torten

Zunächst vermutet er eine falsche Fütterung. „Die Leute schmeißen einfach alles rein“, sagt Smaruj. Schimmliges Brot, Brötchen, sogar eine halbe Torte sei einmal im Wasser gelandet. „Ich kann das nicht verstehen. Füttern ist verboten“, betont er. Die Fische fänden genug Nahrung und auch für die Wildvögel treffe das zu. „Das schadet den Tieren nur.“

Ob die Fische im Greizer See daran gestorben sind, wird sich erst hundertprozentig nach der Untersuchung der Fischmägen zeigen. Doch der erste Anblick verrät dem erfahrenen Gewässerwart, dass es wohl nicht um falsches Futter ging. „Die Bäuche sind nicht aufgebläht“, sagt er.

Nun gewinnt die Theorie der heimlichen Einbringung, wie es Smaruj nennt, doch mehr an Kontur. Auch die jetzt von ihm entdeckten Schuppenhäufchen an den Löchern am Ufer könnten ein Beweis sein.

Dass Leute Hunderte von Fischen einfach im Parksee entsorgen, mag man nicht glauben, aber es kommt vor. Wer zu viel in seinem Gartenteich hat, fischt ab und glaubt sie hier hineinschütten zu müssen. Der Greizer Fischverein, der viele Gewässer betreut, hat jedenfalls schon einiges erlebt. Vor zwei Jahren hatte jemand 400 Goldfische in das Wildgewässer gelassen. „Eine Unvernunft, da können Krankheiten übertragen werden“, sagt Vereinschef Schau. Er berichtet, dass gar ein Piranha aus ihren Gewässern gefischt wurde. Ein Aquarist war dessen offenbar überdrüssig geworden. Und im Hirschteich wurden Schmuckschildkröten gefunden, die - weil nicht mehr so süß und klein - einfach ausgesetzt worden waren.