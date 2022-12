Taubenschau in Wildetaube mit 773 Tieren

Wildetaube. Insgesamt 93 Aussteller kamen in den Ort. Sie zeigten Rassen wie die Altenburger Trommeltauben, Coburger Lerchen, Lockentauben und Luchstauben.

Timon Reuter vom Geflügelzüchter-Verein Wildetaube 1898 züchtet die Steigerkröpfer-Taube. Diese Taubenrasse hat der Züchter in drei Schlägen, in Gelb, Schwarz und Weiß. Sie zeichne sich dadurch aus, dass sie ihren Kropf sehr stark aufblase und beim Fliegen die Flügel ein klatschendes Geräusch verursachen, weil sie unten zusammenschlagen. 773 Tauben aus 40 Rassen wurden am Samstag und Sonntag in der Turnhalle von Wildetaube vorgestellt. 93 Aussteller kamen, die Rassen wie die Altenburger Trommeltauben, Coburger Lerchen, Lockentauben und Luchstauben zeigten. In der Werbeschau wurde die Rasse des Jahres 2022, der Thüringer Kröpfer, vorgestellt. Die Taubenschau in Wildetaube findet alle zwei Jahre statt.