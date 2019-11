Tausende Euro für die Region Landkreis Greiz

Die Leader-Aktionsgruppe Greizer Land hat im Jahr 2018 rund 370.000 Euro an Fördergeldern an Projekte in der Region vergeben. Das geht aus dem Bericht des Vorstandes hervor, den der Vorsitzende Klaus Zschiegner bei der Versammlung der derzeit 135 Mitglieder in Langenwetzendorf vortrug. Durch diese Gelder konnten Projekte wie das Kuh-Café in Kauern, der Umbau und die Erneuerung der Landküche in Frießnitz, der Infopoint Gewässerwärme in Neumühle, die überdachte Sommerküche und die Schäferwagen auf dem Berghof in Weckersdorf oder der Teilabbruch die Sanierung der Turnhalle in Münchenbernsdorf realisiert werden. Es gebe weitere Beispiele.

Doch damit nicht genug. Auch auf die zwei Projektaufrufe im Jahr 2019 hin, hätten sich viele Interessierte gemeldet. Die Förderfähigen darunter erhielten zum Teil bereits 2019 ihre Fördergelder über die Leader-Aktionsgruppe, zum Teil gibt es in den Folgejahren weitere Teilbeträge. Insgesamt habe man im Jahr 2019 mit 370.000 Euro private Projekte umgesetzt und mit 480.000 Euro kommunale, so der Vorsitzende. Unter die Projekte, die 2019 beantragt worden, fielen zum Beispiel der Umbau eines Seitengebäudes zum Gewerbeobjekt mit Schneiderei und Zimmerei in Paitzdorf, die weitere Aufwertung des Promenadenweges in Zeulenroda-Triebes, die Wiederbelebung des sogenannten Neundorfer Hofes in Harth-Pöllnitz, ein Projekt namens „Melanies Tortenwerkstatt“ in Göttendorf oder der Umbau eines Gebäudes der Firma Herzgebäck in Kahmer zum Backworkshop, der auch in den Jahren 2020 und 2021 weiter gefördert werden soll. „Wir sind durch die gute Arbeit der Vereinsmitglieder und des Managements wieder einen Schritt im ländlichen Raum weitergegangen“, freute sich Klaus Zschiegner und schloss dabei die Bereiche ländliches Leben, Infrastruktur und Tourismus mit ein. Zudem habe man nun endlich auch die finanziellen Zahlen erhalten, durch „die wir bis 2023 weiterarbeiten können“, erklärte der Vorsitzende den Mitgliedern. Der Vorstand wurde in der Folge einstimmig entlastet.

Millionen Euro Fördermittel durch Land(auf)schwung

Der Wirtschaftsförderer des Landkreises Greiz, Steffen Täubert, nutzte die Mitgliederversammlung, um einen Überblick über das Modellprojekt Land(auf)schwung zu geben, das am Ende des Jahres ausläuft. Mit dem Modellvorhaben werden strukturschwache ländliche Regionen dabei unterstützt, mit dem demografischen Wandel vor Ort aktiv umzugehen, die regionale Wertschöpfung zu erhöhen und die Beschäftigung im ländlichen Raum zu sichern. Der Landkreis Greiz war eine von 13 Modellregionen in ganz Deutschland, die beim Start des Projektes 2015 ausgewählt worden. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft förderte die Projekte.

Seit dem Beginn und bis zur Mitgliederversammlung habe man insgesamt 71 Projekt bewilligen können, so Täubert, davon alleine 23 in diesem Jahr. Knapp 2,55 Millionen Euro an Fördermitteln habe man damit für die Region sichern können und Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund fünf Millionen Euro umgesetzt. 15 Projekte in historischen Vierseithöfen konnten gefördert, 25 Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen werden. Auch ein Bundesvernetzungstreffen, bei dem sich Teilnehmer aus ganz Deutschland über den Erfolg des Modellvorhabens informierten, fand 2019 im Landkreis Greiz statt.

Zum Schluss wies das Leader-Management darauf hin, dass ab sofort und bis spätestens 14. Februar wieder Anträge für eine Leader-Förderung eingereicht werden können, über die dann im März entschieden werden soll. Ein zweiter Projektaufruf läuft danach bis 20. Mai. Über ihn soll im Juni 2020 abgestimmt werden.

Das Antragsformular und die Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen sind auf der Internetseite www.leader-rag-greiz.de/downloads zu finden