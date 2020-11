„Der Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung kann für alle Kinder des Landkreises wohnortnah abgesichert werden“: Dieses Resümee zieht die aktuelle Kindertagesstättenbedarfsplanung des Landkreises Greiz, die bei der jüngsten Sitzung den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses vorgelegt wurde.

Demnach stehen im Landkreis für die Betreuung der Kinder 72 Einrichtungen zur Verfügung – davon 41 in kommunaler Trägerschaft. Das ist zwar die gleiche Anzahl wie im vergangenen Jahr, allerdings schloss 2020 die Villa Kinderglück in Zeulenroda, deren Plätze in die Kita Sonnenschein in Zeulenroda integriert wurden. Dafür eröffnete in Greiz der Waldkindergarten neu. Insgesamt wurden zum Stichtag 1. März 2020 insgesamt 4167 Kinder betreut – das ist ungefähr die gleiche Anzahl wie zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr (4153). Rund die Hälfte davon besuchte ein Einrichtung in kommunaler Trägerschaft. Die meisten Kitas neben den Kommunen hat der Kreisverband Greiz der Arbeiterwohlfahrt mit neun in Trägerschaft.

Die Geburtenrate auf Basis von Daten der Einwohnermeldeämter schwankt seit 2010 stark, ist aber in der Tendenz rückläufig. Wurden 2010 noch 712 Geburten gezählt, 2015 sogar 762, waren es 2019 nur 612, der niedrigste Wert seit 2010. Daten für 2020 liegen noch nicht vor. Die Zahl der Kinder, die durch die coronabedingten Einrichtungsschließungen im Frühjahr in die Notbetreuung mussten, explodierte über die Wochen regelrecht. Waren es in der zwölften Kalenderwoche (ab 16. März) noch 47, kletterte sie Mitte der 19. Kalendwoche (ab 4. Mai) auf mehr als 1000. Der Spitzenwert wurde in der 25. Kalenderwoche (ab 15. Juni) mit 3750 erreicht, dem Tag, als der eingeschränkte Regelbetrieb wieder eingeführt wurde. Der Anstieg hängt auch damit zusammen, dass der Kreis der Menschen, die Notbetreuung in Anspruch nehmen konnten, nach und nach erweitert wurde. Inzwischen gilt eine Ampelregelung. Elternbeiträge wurden von April bis Juni nicht erhoben.