Der Landkreis Greiz plant für die Jahre 2021 und 2022 einen Doppelhaushalt. Teile davon wurden nun im Jugendhilfeausschuss zum ersten Mal öffentlich vorgestellt. Der Haushalt ist geprägt durch steigende Kosten im Bereich soziale Sicherung, denen fallende Einnahmen etwa durch Schlüsselzuweisungen entgegen stehen.

Bestimmt wird der Haushalt vor allem durch zwei Dinge: Die Ausgaben steigen vor allem im Bereich soziale Sicherung (Jugendhilfe, SGBII, und so weiter) durch steigende Fallzahlen und wachsende Kosten pro Fall. Rund zwei Drittel des Verwaltungshaushaltes oder rund 103,5 Millionen Euro sind für diesen Bereich, der eine Pflichtaufgabe ist, eingeplant.

Zugleich sinken die Einnahmen durch die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, so die Landkreis-Kämmerin Marion Becker. Zwar gebe es noch keine konkreten Orientierungszahlen vom Land, laut Entwurf sollen die Zuschüsse aber geringer ausfallen. Für 2021 ist deswegen ein Minus von 200.000 Euro eingeplant. Für 2022 plant man hingegen mit einem Plus von 400.000 Euro – die Höhe ist aber noch unsicher. Außerdem soll es coronabedingt keine Ausschüttung durch die Sparkasse Gera-Greiz geben, wodurch noch einmal rund eine Millionen Euro fehlen.

Dazu kommt, dass man die Kreis- und Schulumlage nicht erhöhen will. Sie ist neben den Schlüsselzuweisungen die Haupteinnahmequelle des Landkreises. Weil deren Höhe immer nach den Steuereinnahmen der vergangenen Jahre berechnet wird und die zuletzt anstiegen, hätte man die sie eigentlich anheben müssen. Wegen der Corona-Pandemie soll darauf aber verzichtet werden.

Ausgleichen will man dies unter anderem mit der Auflösung oder Abschmelzung der Kreis-, Kultur- und Sportstiftung, was für das Jahr 2021 Einnahmen von 500.000 Euro bringen soll. Zudem entlaste den Haushalt, dass sich der Bund stärker an den Kosten der Unterkunft im Bereich SGB-II beteilige. Auf eine zusätzliche Zuführung in den Vermögenshaushalt, die über die Pflichtzuführung hinaus geht, will man verzichten.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes liegt mit rund 155 Millionen Euro (2021) und rund 156 Millionen Euro (2022) auf dem Niveau des Nachtragshaushaltes 2020 (rund 155 Millionen Euro). Ähnliches gilt für den geplanten Vermögenshaushalt (Nachtragshaushalt 2020: rund 15 Millionen Euro, 2021: rund 15,6 Millionen Euro, 2022: rund 16,3 Millionen Euro). Kreditaufnahmen sind keine geplant.