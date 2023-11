Teilnehmerrekord beim Herbstcross

Auch die Bambinis gingen beim Herbstcross in Triebes an den Start -- über immerhin 600 Meter führte ihre Strecke.

Triebes. Der Herbstcrosslauf des Skivereines Triebes (SVT) ist am Samstag zum zweiten Mal auf dem Gelände der Grund- und Regelschule über die Bühne gegangen – und zwar mit einem Teilnehmerrekord.

„An der Schule finden wir optimale Bedingungen für die Ausrichtung eines Wettkampfs vor. Nicht nur das Wetter spielte bei sonnigen acht Grad mit, sondern auch die Infrastruktur der Schule ermöglicht einen reibungslosen Ablauf“, freute sich der Vereinsvorsitzende Mario König. Der Dank gelte daher der Schulleiterin der Regelschule „Georg Kresse“, Undine Schröder, die es wieder ermöglichte, dass der Herbstcross des SVT wieder in einer schönen Atmosphäre stattfinden konnte.

Herbstcross im Landkreis Greiz freut sich über 140 Starter

Es waren wie erwähnt 140 Starter auf den verschiedenen Distanzen unterwegs. Es standen Läufe über 0,6 Kilometer sowie über einen, zwei, drei und fünfeinhalb Kilometer auf dem Plan. Echte Laufenthusiasten wagten sich gar an die Elf-Kilometer-Distanz. Für nicht ganz so schnelle Läufer, die aber dennoch der Bewegung frönen wollten , hatte der Verein Nordic Walking-Strecken über fünf und elf Kilometer vorgesehen.

Alle Strecken führten, immer von der Schule aus startend, bis zur Weidatalsperre. „Unser Dank gilt außerdem dem Bürgermeister der Stadt Zeulenroda – Triebes, Nils Hammerschmidt, der uns einen Spendenscheck überreichte“, konnte Mario König erfreut registrieren, dass das Wirken des sehr rührigen Vereines auch in der Verwaltung der Doppelstadt wahrgenommen wird.

Verbandspräsident schaut beim Herbstcross im Landkreis Greiz vorbei

Besuch hatte der zweite Herbstcross des SVT nicht nur vorn zahlreichen Eltern, die ihre Kinder beim Wettkampf begleiteten. Auch der Präsident des Thüringer Skiverbandes, Frank Eismann, und der Verbandsgeschäftsführer Thomas Grellmann waren nach Triebes gekommen. Beide nahmen mit dem Vorsitzenden, Mario König, die Siegerehrung in den einzelnen Kategorien vor. „Ziel solcher Besuche ist es, die Zusammenarbeit zu fördern und auszubauen“, so der Skiverbandspräsident, der das Engagement der zahlreichen Triebeser Skifreunde lobte.

Übrigens: Nicht nur Einzelstarter nahmen am herbstlichen Laufevent teil, sondern es auch die Kooperationspartner des SV Triebes, der Kindergarten ,,Haus Kinderglück“ und die Regelschule ,,Georg Kresse“ Triebes, hatten Starter bereitgestellt. Mit zahlreichen Startern traten zudem die Partnervereine WSV Bad Lobenstein und SV Tautenhain an. Auch der TSV Zeulenroda hatte Läufer am Start.

Die Sieger beim Herbstcross 2023

Janne Boguth und Elli-Hertha Schaller (0,6 km), Benno Vocke, Neele Grabengießer, Moritz Seeliger, Linda Granso, Nild Illgen, Eleni Hoffmann, Richard Silge, Josephine Spitzner (1 km), Pepe Zippel, Anna Süßenguth, Henri Bach, Anna-Amalia Schweingel (2 km), Yannick Schatz, Leonie Tschorn, Constantin Franz, Lea Lucke (3 km), Jaro Wuthnow, Johannes König, Megan Ludwig, Lena Schmidt, Wanda Burzig, Christina Bach, Antje Focke, Hubert Müller (5,5 km) sowie Peter Fischer, Gerhard Raab, Jan Burzik, Christian Seiler, Stefanie Richter (11 km).