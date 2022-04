Telekom baut in Zeulenroda-Triebes Netz für Mobilfunk aus

Zeulenroda-Triebes. Ein neuer 5G-Standort wurde geschaffen.

„Die Mobilfunk-Versorgung in Zeulenroda-Triebes ist jetzt noch besser“, schreibt die Telekom in einer Mitteilung, in der sie über die Erweiterung eines Standortes mit 5G informiert.

Durch den Ausbau vergrößere sich die Mobilfunk-Abdeckung in Zeulenroda-Triebes, heißt es weiter, und es stehe insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich.

Laut eigenen Angaben betreibt die Telekom damit nun 54 Standorte im Kreis. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei rund 98 Prozent. Bis 2024 sollen weitere fünf Standorte hinzukommen. Zusätzlich seien an zehn Standorten Erweiterungen mit LTE geplant. Hierbei sei das Unternehmen aber auf die Zusammenarbeit mit Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um Flächen anmieten zu können.

Wer mehr über die Verfügbarkeit von LTE an seinem Wohnort erfahren will, kann sich unter www.telekom.de/netzausbau informieren. Außerdem werde unter Telefon 0800/330 1000 beraten.