Ten Sing Zeulenroda feiert 25-Jähriges

Zeulenroda-Triebes. Am 30. Juni und 1. Juli präsentieren die Jugendlichen ihre Bühnenshow in der Dreieinigkeitskirche Zeulenroda. Die ist bunt, lebendig und von den kreativen Teenies selbst ausgedacht.

„I´m Still Standing” heißt es am Freitag und Samstag, 30. Juni und 1. Juli, in der Dreieinigkeitskirche, wenn die Jugendlichen von Ten Sing Zeulenroda mit dem neuen Bühnenprogramm den Kirchenraum in eine Showbühne verwandeln. Die Jugendlichen zeigen, dass die musisch-kreative Jugendarbeit von Ten Sing unter dem Dach der Evangelischen Kirche in Zeulenroda seit über 25 Jahren funktioniert.

Der mitreißende Songklassiker von Elton John ist nicht der einzige Höhepunkt, der die Besucher erwartet. Eine Showpremiere von Ten Sing ist bunt, lebendig, mit vielen Elementen gefüllt und von den Jugendlichen und Teenies selbst ausgedacht. Ob Choreographie, effektvolle Jonglage mit Pixel-Pois oder den selbstgedrehten Filmen, alles trägt die Handschrift der Singenden.

Laut und verrückt trifft auf leise und gefühlvoll

Im Zentrum der Show steht aber vor allem Musik. Mit Band und Chor haben die Jugendlichen das eingeübt, was sie selbst in ihrem Alltag so alles anhören. Und das ist mal ganz laut und verrückt, dann aber auch wieder ganz leise und gefühlvoll. Da steht ein mutig gerapptes „Teil dieser Band“ der Chemnitzer Rap-Rock-Formation Kraftklub ganz selbstverständlich neben dem einfühlsamen Piano-Hit „Another Love“ von Tom Odell.

Die Showpremiere findet zum vierten Mal in der Dreieinigkeitskirche statt. Mit viel Aufwand und technischem Knowhow wird der sonst sakrale Innenraum in buntes Showlicht getaucht. So mancher wird da am Freitag und Samstag ins Staunen geraten, wenn er jeweils um 19.30 Uhr die Kirche im neuen Gewand entdeckt. Dann werden die Jugendlichen von Ten Sing mit dem Titel „Bankgeheimnis“ ihre ganz eigene Musikshow präsentieren.

Karten für die Shows sind im Vorverkauf bis Donnerstag noch im Pfarramt der Dreieinigkeitskirche (Kirchstr. 17), im Tourismuszentrum am Zeulenrodaer Meer und bei Elektro Gruhner für 5 Euro erhältlich. Schülerinnen und Schüler zahlen nur 2,50 Euro. An der Abendkasse Restkarten für 7 Euro.