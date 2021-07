Tennisspielen in Greiz lernen an nur einem Tag

Greiz. Greizer veranstalten Fast Learning Days

Am 18. Juli und 1. August bietet der Tennisclub Blau Weiß Greiz besondere Erlebnistage für Hobbysportler und Tennis-Interessierte an: die Fast Learning Days.

Der Fast Learning Day ist ein aktiver Schnuppertag, an dem man an nur einem Tag das Tennisspielen erlernen kann. In einem dreistündigen Gruppenkurs lernen Einsteiger und Wiedereinsteiger von geschulten Tennis-Trainern Schläge, Spielformen und Trainingsmethoden kennen. Beim innovativen Fast-Learning-Konzept entwickelt von Tennis-People stehen dabei der Spaß am Spiel und motivierende Erfolgserlebnisse unter Gleichgesinnten im Vordergrund. Der Kurs eignet sich ideal für Hobbysportler und Tennis-Interessierte. Ein aktives Rahmen-Programm mit anschließenden kleinen lustigen Spielformen rundet die Fast Learning Days auf der Anlage des Tennisclubs Greiz in der Beethovenstraße 58 ab.

Mitmachen kann jeder, Tennisschläger, Bälle und Platz sind in der Kursgebühr von fünf Euro bereits enthalten. Das einzige, was man braucht, um dabei zu sein, sind Sportschuhe, Sportkleidung und gute Laune.

Wer teilnehmen möchte, nutzt die Anmeldefunktion unter www.tennis-people.com/fast-learning-day.