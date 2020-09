Theaterherbst in Greiz startet stürmisch

Greiz. Ab Freitag öffnet das Festival seine Türen. Neben einem Shakespeare-Stück steht am Wochenende das zweite Straßenfest an.

Ein Orkan brandet am Freitag, den 11. September im Greizer Schlossgarten auf. Die Winde tosen. Die Weiße Elster ist aufgewühlt. Die Wasser werfen ein Schiff ans Ufer. Und die Schiffbrüchigen finden sich auf einer Insel wieder.

Mit William Shakespeares Tragik-Komödie „Der Sturm“ eröffnet, ab 19.30 Uhr, der 29. Greizer Theaterherbst „unbezahlbar“. Die große Eröffnungsinszenierung entstand wieder in Eigenregie und in diesem Jahr unter Leitung des Dresdener Schauspielers und Regisseurs, Ulrich Schwarz.

Erzählt wird die Geschichte von Prospero, dem einstigen Herzog von Mailand, der mit seiner Tochter Miranda auf jener einsamen Insel lebt, an deren Ufer die Schiffbrüchigen stranden. Aber Prospero selbst zeichnet für den Sturm verantwortlich, den er mit Hilfe des Luftgeistes Ariel entfacht hat. Schließlich befindet sich unter den Gestrandeten kein Geringerer als Alonso, der König von Neapel – und mit dem hat Prospero noch eine Rechnung offen...

Gerechtigkeit, Verrat, Rache, Macht

Ulrich Schwarz hat mit seinen elf Mitwirkenden Shakespeaeres „Sturm“ als kraftvolles und amüsantes Volkstheater im besten Sinne inszeniert. Und mit den zentralen Themen Gerechtigkeit, Verrat, Rache und Macht beweist das Stück einmal mehr seine politische und gesellschaftliche Aktualität, selbst wenn es bereits vor über 400 Jahren entstanden ist. Ab 21 Uhr wird zu einem kleinen Tagesausklang im Schlossgarten eingeladen.

Nach dem Erfolg im vorigen Jahr lädt der Greizer Theaterherbst dann am Sonnabend wieder zu einem Straßentheaterfest ein. Der Greizer Schlossgarten soll sich von 14 bis 22 Uhr unter dem Titel „Come together!“ in eine Showbühne verwandeln. Unter Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches und spannendes Programm, versprechen die Organisatoren.

Zu erleben sind die Rixdorfer Puppen-Bühne mit dem Stück „Der Kasper und die liebe Pest“, ein Kultur am Fenster spezial, die Trapezartistin Jana Korb mit dem Trapez-Tanz-Theater-Stück „Frau Vladusch“ sowie dem stationären Walkact am Vertikaltuch „Hanging Around“. Zu Gast sind die Compagnie Ta Panta Rei aus Wien mit „Die Pest in Wien oder die Hoffnung stirbt zuletzt“. Bei dieser Commedia-dell’arte-Inszenierung spielt Andreas Simma mit, der 2016 die Clownstheaterwerkstatt „Es ist einmal ...“des Theaterherbstes geleitet hat. Des Weiteren treten Anna Dahinden und Nicolas Engel mit einem Streetpiano- und Tanz-Projekt auf und seine Fortsetzung aus dem Vorjahr findet auch das interaktive Kunstprojekt „Brücken bauen“. Coronabedingt fiel das diesjährige Jazzwerk aus, aber im Sommer hat die musikalische Werkstatt unter Leitung des Dresdener Musiker Christoph Modersohn die Proben wieder aufgenommen – und feiert nun zum Straßentheaterfest Premiere.

Zwei Premieren am Sonntag

Der Sonntag hält gleich zwei Premieren parat. Um 15 Uhr haben in der Studiobühne der Vogtlandhalle die Mitwirkenden der Schauspielwerkstatt für Kinder ihren großen Auftritt. Unter Leitung des Dresdener Schauspielers und Regisseurs, Morten Gensch spielen sie das Stück „Fünf Bohnen“. Grundlage ist das englische Märchen „Hans und die Bohnenranke“, das in seinen Motiven der Geschichte von „Hans im Glück“ folgt. Um 20 Uhr feiert in der Alten Getreidewirtschaft in der Greizer Brunnengasse die Schauspielwerkstatt Hose Fahrrad Frau“ ihre Premiere. Unter Leitung der Berliner Schauspielerin, Regisseurin und Sprachtrainerin, Anika Pinter erzählen die Mitwirkenden eine von dem österreichischen Autor Stefan Wipplinger aufgeschriebene, absurd-groteske Geschichte über Menschen auf der Suche nach dem Glück. Ab 21.30 Uhr wird am gleichen Ort zum Tagesausklang eingeladen.