Thüringer Bürgerbeauftragter berät nächste Woche in Greiz

Greiz. Der Bürgerbeauftragte hilft in allen Fällen, in denen Bürger von einer Handlung der öffentlichen Verwaltung betroffen sind.

Der Thüringer Bürgerbeauftragte, Kurt Herzberg kommt zu einem Sprechtag nach Greiz. Interessierte werden beraten und können ihre Anliegen vorbringen. Der Sprechtag findet statt am Dienstag, 30. Mai, ab 9 Uhr im Landratsamt Greiz, Dr.-Rathenau-Platz 11 (Raum 112/Haus I). Es wird um Terminvereinbarung unter Telefon 0361/57 31 13 71 gebeten.

Unterlagen wie etwa Bescheide oder andere Behördenschreiben sollten zu den Terminen bereits mitgebracht werden. Der Bürgerbeauftragte hilft in allen Fällen, in denen Bürger von einer Handlung der öffentlichen Verwaltung betroffen sind. Der Bürgerbeauftragte helfe schnell und unbürokratisch bei der Suche nach einer einvernehmlichen Lösung, kläre schwierige Sachverhalte und erläutere rechtliche Zusammenhänge. Die Beratung ist kostenlos.

Anliegen können auch per E-Mail an post@buergerbeauftragter-thueringen.de sowie schriftlich an das Postfach 90 04 55, 99107 Erfurt gerichtet werden.