Tierheim Greiz bittet um Spenden für Zaunbau

Die Tierheimleiterin Elke Becker (rechts im Bild) mit der neuen Mitarbeiterin Evelyn Wichmann und der circa elfjährigen Hündin Cora, für die man ein neues Zuhause sucht, am alten und maroden Zaun

Greiz. Der alte Zaun hat schon 25 Jahre auf dem Buckel und muss dringend erneuert werden.

Knapp 25 Jahre hat er schon auf dem Buckel, sagt die Greizer Tierheimleiterin Elke Becker: Der Zaun, der sich noch um Teile des Tierheimgeländes zieht – ungefähr vom Katzenpark bis zum Lagerhaus – hat wahrlich schon bessere Zeiten gesehen. Das Holz ist verwittert, teilweise weggebrochen, wurde stellenweise schon notdürftig geflickt. Inzwischen droht er, zusammenzustürzen – kaum verwunderlich nach einem Vierteljahrhundert.

Doch das soll sich nun ändern. Nachdem in zwei Teilabschnitten bereits ein Großteil des Zaunes um das restliche Gelände des Tierheims erneuert wurde – beispielsweise auch am Eingangsbereich – soll nun das fehlende Stück folgen. Das Problem ist aber, wie so oft auch bei anderen Projekten anderer Vereine, die Finanzierung. Denn das Tierheim und auch der Tierschutzverein, dem Grundstück und Gebäude gehören, leben, neben den Gebühren der beteiligten Kommunen, vor allem von Spenden der Greizer beziehungsweise der Menschen aus der Region. Fördermittel für den Zaun gebe es keine, sagt Becker. Der Tierschutzbund wurde zwecks Unterstützung zwar angefragt, habe aber noch nicht geantwortet.

Auf rund 12.000 Euro schätzt die Tierheimleiterin die Kosten, die für diesen dritten Teilabschnitt anfallen würden. Dass die Zaunerneuerung kommt, sei bereits beschlossene Sache, dennoch würde man sich sehr freuen, wenn vielleicht einige Greizer die Sachen mit ihren Spenden unterstützen. Denn eigentlich benötige man die Gelder dringend in anderen Bereichen, etwa wenn es um Tierarztkosten, Futter oder Ähnliches gehe.

Daher sei man über jeden Euro froh, den die Menschen an den Tierschutzverein für den Zaun spenden. Jede kleine Summe sei hilfreich, damit man das Projekt stemmen könne. Schließlich gehe es letztendlich um die Tiere und ihr Wohl.

Mehr Informationen und Kontakt: www.tierheim-ostthueringen-ev.de. Eine Spendenquittung wird ausgestellt.