Tierheim Greiz öffnet seine Türen

Tierheimchefin Elke Becker spricht über den Tag der offenen Tür und warum an diesen Tag keine Vermittlung stattfindet.

Aktuell leben im Tierheim Greiz 60 Katzen, 13 Hunde und zwei Meerschweinchen. Geld und Sachspenden sind immer gerngesehen, derzeit vor allem für Babykatzenfutter, Waschpulver, Reinigungsmittel und Geld für den Einbau der neuen Heizungen, denn das Tierheim bekommt dafür keine Fördermittel. Tierheimchefin Elke Becker antwortet auf drei Fragen:

1. Was ist am kommenden Wochenende geplant?

Am Sonnabend, 27. Mai, laden wir zu unserem alljährlichen Arbeitseinsatz ein. Los geht es um 9 Uhr bis ungefähr 12/13 Uhr. Wir wollen Rasen mähen, Fenster putzen, kehren und was eben noch so anfällt. Alle Mitglieder des Tierschutzvereins sind eingeladen und natürlich auch jeder eifrige Bürger.

2. Wann findet wieder der Tag der offenen Tür statt?

Am 3. Juni öffnen wir unsere Türen, die Möglichkeit für Besucher auch hinter die Kulissen blicken zu können. Denn im laufenden Betrieb haben wir nicht die Zeit,dass Bürger unsere Anlage besichtigen können. Unsere Mitarbeiter sind da und geben Auskunft. Es ist ausdrücklich erlaubt, sich an dem Tag in eines unserer Tiere zu verlieben, jedoch wird keine Vermittlung zum Tag der offenen Tür stattfinden. Dafür gibt es dann noch einmal gesonderte Termine.

3. Wenn Sie von Beratung sprechen, worüber kann ich mich aufklären lassen?

Zum Tag der offenen Tür wollen wir gezielt auch einmal die Haltung und Pflege von Kleintieren, wie Meerschweinchen und Kaninchen, unter die Lupe nehmen. Viele wissen nicht, worauf es dabei ankommt – da geht oft viel schief.