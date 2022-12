Tierisches Weihnachtsmärchen in der Vogtlandhalle in Greiz

Greiz. Das Kleinauf-Theater Greiz führt in diesem Jahr „Die kleine Meerjungfrau“ auf. Am vierten Advent ist Kabarettist Uwe Steimle zu Gast in der Vogtlandhalle.

In diesen Tagen haben die Mitarbeiter der Greizer Vogtlandhalle eine ganze Menge zu tun. Denn beinahe täglich gibt es nun Veranstaltungen.

So kann man am heutigen Donnerstag und am morgigen Freitag um 9.30 Uhr das diesjährige Weihnachtsmärchen erleben. Durch das Kleinauf-Theater Greiz wird die Geschichte „Die kleine Meerjungfrau“ – frei nach dem Märchen von Hans Christian Andersen – auf die Bühne gebracht. Pünktlich zur Weihnachtszeit entführen die Theatermacher alle großen und kleinen Gäste dabei in die Tiefen des Ozeans. „Wir machen Euch bekannt mit dem Land der Fische, Nixen und Quallen – dem Zuhause der kleinen Meerjungfrau“, heißt es in der Ankündigung der Märchenvorstellung, die man auch am Samstag, 17. Dezember, um 17 Uhr, von Montag bis Mittwoch kommender Woche wieder vormittags, um 9.30 Uhr, sowie am Dienstag auch um 14.30 Uhr in der Vogtlandhalle erleben kann. Die Geschichte ist anrührend: Als eines Tages eine kleine Schildkröte Hilfe benötigt, beginnt ein Abenteuer, welches die Welten unter und über dem Wasser verbindet. Es wird ein Prinz gerettet, Mut bewiesen und für die Liebe gekämpft, die alle Unterschiede überwindet.

Eine tierische, abenteuerliche und lustige Geschichte aus der Welt weit unter dem Meeresspiegel erwartet die sicher zahlreichen Besucher. In den Vormittagsvorstellungen werden auch die Kindereinrichtungen der Stadt und des Umlandes dem Vernehmen nach wieder das Weihnachtsmärchen genießen.

Uwe Steimle macht auf besinnlich

„Hören Sie es riechen...?“ heißt es am 4. Advent, also dem kommenden Sonntag, ab 16 Uhr. Zu Gast ist an diesem Nachmittag Sachsens bekanntester Kabarettist Uwe Steimle. Das Weihnachtsfest rückt näher, und zur Einstimmung auf den Heiligabend wird es dem Sachsen-Kabarettisten ein bisschen warm ums Herz – oder vielleicht auch im Magen. Wer meint, dies gehe nicht, dem hält Steimle entgegen: „Oh doch, Kraft der Phantasie – Ihrer!“

Zusammen mit den goldenen Stollenregeln wird den Besuchern ein unterhaltsamer Adventsnachmittag versprochen. Dresdner Christstollen sei gebackener Glaube, heißt es, denn Liebe geht nun einmal durch den Magen und die Würde des Stollens ist unantastbar. Für diese beliebte Veranstaltung gibt es kaum mehr Karten.

Warten mit Marionetten

Da es vor allem kleinen Besuchern am Heiligabend schwer fällt, den Besuch des Weihnachtsmannes abzuwarten, bietet die Vogtlandhalle heuer wieder unter dem Titel „Warten auf den Weihnachtsmann“ ein Theaterstück für Kinder an, das am Heiligabend um 14 Uhr auf die Bühne kommt. Das Marionettentheater Dombrowsky ist mit einer Vorstellung des „Froschkönig“ zu Gast.

Und wenn die Geschichte auserzählt ist, wird sogar der Weihnachtsmann schon einmal vorbei schauen, um zu testen, wer schon ein Lied oder Gedicht für die Bescherung einstudiert hat.