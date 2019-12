Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tierschutzverein Greiz hat neuen Vorstand

Die Mitglieder des Tierschutzvereins Greiz und Umgebung haben bei der zweiten Versammlung in diesem Jahr einen neuen Vorstand gewählt.

Wahlleiterin Christina Klinner dankte dem langjährige Vorsitzenden Frank Müller sowie den Vorstandsmitgliedern Gerit Anders-Willbrandt und Brigitte Jugel für ihren Einsatz in Sachen Tierschutz über die Jahre. Alle drei traten zur Wahl nicht wieder an, wollen sich jedoch weiterhin im Verein für das Tierwohl engagieren.

Von den anwesenden Mitgliedern in der Greizer Gaststätte Peanuts wurden einstimmig in den neuen Vorstand gewählt: Elke Becker als Vorstandsvorsitzende, Bianca Eißmann zur zweiten Vorsitzenden und Stellvertreterin. Die Funktion als Schatzmeisterin und Buchhalterin übernimmt Conny Tristram, Silke Beckert wird sich um die Mitgliederbetreuung kümmern. Zur Schriftführerin wurde Petra Schramm gewählt und rund um das Gebiet Social Media kümmert sich künftig Elle Nadirov.

Überregionale Problemedes Tierschutzes.

Als Rechnungsprüfer stellten sich Kerstin Gottschalk und Steffen Seyfert zur Wahl, die ab 2021 diese Tätigkeit aufnehmen werden.

Vor der Wahlhandlung informierte Frank Müller die Anwesenden über einige überregionale Probleme des Tierschutzes. Er nannte die immer noch stattfindenden, grausamen Tierversuche, die Aufhebung der Kampfhunde-Ordnung, das Landesjagdgesetz, die schmerzhafte Ferkelkastration ohne Narkose, die noch in Arbeit befindliche Katzenschutzverordnung und die Katzenkastration als Beispiele. Für Letztere engagierte sich der Greizer Tierschutzverein im zu Ende gehenden Jahr mit 2000 Euro.

„Die Verleihung der Tierheimplakette unterstreicht, dass unser Tierheim auf gutem Weg ist“, erklärte er abschließend. Im April des Jahres hatte der Deutsche Tierschutzbund die Einrichtung zertifiziert und damit festgehalten, dass das Tierheim nach den Richtlinien des Deutschen Tierschutzbundes arbeitet, beziehungsweise, dass die Tiere hier artgerecht untergebracht sind und die Betreuung auf das Tierwohl ausgerichtet ist. Diese Auszeichnung hatten zu diesem Zeitpunkt nur acht Tierheime in Thüringen erhalten.

Die neu gewählte Vereinsvorsitzende und Leiterin des Greizer Tierheimes, Elke Becker, verwies auf die Leistungen, die in Sachen baulichen Verbesserungen erbracht wurden. Darunter fallen beispielsweise die neu gedeckten Dächer, die Neugestaltung de+s Hundefreilaufes oder der ersten Bauabschnitt an der in die Jahre gekommenen Umzäunung des Tierheimgeländes, an der im kommenden Jahr weiter gearbeitet werden soll.

Wichtig war auch die Neugestaltung des in die Jahre gekommenen Büros. Elke Becker dankte dem Mitarbeiterteam für ihre besondere Einsatzbereitschaft während der Bauphasen.

Mit dem Umbau der sanitären Anlagen und des Neuanstrichs der Fassade des Hundehauses wurden von ihr weitere Zielstellungen für 2020 genannt. Im Vordergrund steht natürlich nach wie vor die erfolgreiche Vermittlung der Tiere.