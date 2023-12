Tipps für Kurzentschlossene für die Silvesterparty

Bevor das Museum im Oberen Schloss in Greiz in die Winterpause geht, wird am Samstag noch einmal zu einem Besuch eingeladen.

Greiz/Zeulenroda-Triebes In der Runde von Freunden und Bekannten oder still beim Lauschen eines Konzertes und selbst ein Museumsbesuch sind am Silvestertag noch möglich. Breitgefächerte Möglichkeiten werden im Landkreis Greiz geboten.

Das Obere Schloss in Greiz vor der Winterpause am Samstag geöffnet

Noch am Samstag lockt das Museum im Oberen Schloss in Greiz zu einem Besuch. Dann macht das Obere Schloss bis zum 31. Januar Winterpause. Stattdessen kann das Untere Schloss in Greiz besucht werden. Ausstellungen wie „Alle Jahre wieder“ und „Winterzeit ist Spielzeit“ laden zu einem Besuch ein. Das Museum hat von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Sommerpalais zeigt Werk von Barbara Henniger

Nicht nur der Fürstliche Park lockt zu einem Besuch, auch das Sommerpalais hat geöffnet. Foto: Conni Winkler / OTZ

Das Sommerpalais in Greiz mit der Staatlichen Bücher- und Kupferstich-Sammlung hat am Samstag ab 10 Uhr geöffnet. Im Obergeschoss des Sommerpalais wird „Grand Dame“ der ostdeutschen Cartoon-Kunst gezeigt. Etwa 100 Blätter aus allen Schaffensphasen geben einen Überblick über das Schaffen von Zeichnerin Barbara Henniger. Am 31. Dezember und 1. Januar bleibt das Sommerpalais geschlossen.

Ausstellungen im städtischen Museum Zeulenroda-Triebes

Das städtische Museum Zeulenroda, Aumaische Straße ist stets ein Besuch wert. Zeulenroda: Städtisches Museum Zeulenroda, Aumaische Straße Foto: Heidi Henze

Das städtische Museum Zeulenroda, Aumaische Straße, hat am Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet und dann wieder am Dienstag, dem 2. Januar 2024. Zu besichtigen ist die Sonderausstellung, die ein Stück DDR-Nostalgie bereithält. Unter dem Titel „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht“ kann man Kinderkrippen-Wagen, Spielzimmer mit Erzieherinnen und Holzspielzeug der Hersteller Fröbel und Hussa, Puppentheater und Plattenspieler mit Platten zur Musikerziehung aus dem DDR-Kindergarten entdecken. Eine Sonderschau zu 140 Jahren Bahnlinie Mehltheuer-Zeulenroda-Weida läuft ebenfalls und ist sicher gerade für Eisenbahn-Enthusiasten sehenswert oder die Dauerausstellung zur Geschichte der Stadt Zeulenroda.

In der Stadtkirche in Greiz klingt das Jahr musikalisch aus

Am Silvestertag lädt die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Greiz zu einem Konzert um 22.30 Uhr in die Stadtkirche ein. Mit „Musik bis fünf vor zwölf“ soll das Jahr musikalisch ausklingen. Es musizieren Mitglieder des Jugendchores und der Jungen Hofkapelle an St. Marien zusammen mit Kantor Ralf Stiller.

Silvesterpartys in Greiz und Zeulenroda-Triebes sowie Umgebung

Die Stadtmühle in Greiz lädt zur Silvesterparty ein. Gemeinsam will man bei guten Essen und einer 80-Jahre Party vom DJ den Jahreswechsel feiern. In zwei Durchgängen wartet ein 3-Gänge-Menü auf die Gäste. Der erste startet um 17 Uhr, der zweite um 20 Uhr. Ab 19 Uhr öffnet die Außenterrasse und es kann mit Glühwein und anderen leckeren Getränken angestoßen werden. Ein paar Restkarten sind noch erhältlich.

Das Winterdorf in Greiz, Goethepark, freut sich auf die Gäste am 30. Dezember von 16 bis 22 Uhr. Zur Silvesterparty wird am 31. Dezember von 16 bis 2 Uhr geladen. An diesem Abend gibt es live Musik mit DJ Bert.

Vogtland Philharmonie lädt in die Vogtlandhalle

Ebenso am Silvestertag um 13.30 Uhr und 17 Uhr spielen die Musiker der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach gleich zweimal in der Vogtlandhalle Greiz zum Jahreswechsel. Heitere Melodien aus Oper, Operette und Musical kommen zu Gehör und geben dem Jahreswechsel einen würdigen Ausklang.

Die Vogtlandhalle in Greiz Foto: Marcus Eisel / Tourismusverband Vogtland

Das WinterGlühn auf dem Marktplatz in Zeulenroda lädt am Samstag letztmalig zu einem Plausch mit Glühwein und mehr ein. Von 17 bis 22 Uhr legt DJ Effe auf.

Feuershow am Strandbad in Zeulenroda

In Zeulenroda-Triebes am Zeulenrodaer Meer auf dem Gelände der Manoah Ferienhaussiedlung findet am Silvesterabend eine Feuershow statt. Die Veranstaltung startet um 21 Uhr und bietet den Besuchern ein spektakuläres Schauspiel aus flammenden Künsten, das den Himmel in magischem Licht erstrahlen lässt. Der Eintritt ist frei, und das Event findet direkt vor der Genuss-Quelle statt, wo auch Getränke und Thüringer Grillspezialitäten für eine festliche Atmosphäre (ab 19 Uhr) sorgen.

Am Silvesterabend wird es ein unterhaltsames, kostenfreies Programm zum Start in das neue Jahr für die gesamte Region im Feriendorf Manoah am Strandbad in Zeulenroda geben. Foto: Manuel Metzner / Greiz

Party im Langenwetzendorfer Kulturhaus

Wer noch nicht gebucht hat für die Silvesterparty, der sollte sich sputen. Viele Gaststätten sind bereits ausgebucht, in anderen sind nur wenige Plätze noch frei. In Langenwetzendorf feiert der TSV 1872 Langenwetzendorf in großer Runde im Kulturhaus der Gemeinde eine Party. Los geht es um 20 Uhr mit DJ KS Music. Zudem wird es um 24 Uhr, zum Jahreswechsel, hier ein professionelles Feuerwerk geben, woran sich die Gäste erfreuen können. Rund 15 Plätze würden noch frei sein. Schnell sein lohnt sich bei den Tischreservierungen unter +49 157 84281984 Für einen kleinen Imbiss ist gesorgt.

In Triebes und Hohenleuben sind die Gaststätten bis auf den letzten Platz belegt. Lediglich im Zellreder in Zeulenroda auf dem Markt wären noch acht Plätze frei. Hier hält Inhaberin Yvone Jach nicht nur ein acht Gänge-Menü für ihre Gäste mit Hummersüppchen oder Wachtel bereit, es gibt auch live Musik. Ab 20 Uhr können die Gäste kommen, sagt sie. Reservierung wäre gut.

Im Zeulenrodaer Ratskeller ist kein Platz mehr frei. Im „Goldenen Löwen“ in Triebes sind alle 150 Plätze im Saal belegt. „Wir möchten gemütlich bei guten Essen und Musik ins neue Jahr starten“, sagt Inhaberin Ute Erhardt-Kaufmannan. Im „Lindenhof“ lässt man zwar nicht die Raketen steigen, aber an diesem Abend soll in Ruhe und Gemütlichkeit geschlemmt werden. Doch für alle, die Appetit bekommen, müssen sich etwas gedulden. An diesem Abend ist das Gasthaus bis auf dem letzten Platz ausgebucht. Ebenso ergeht es den Teams aus Triebes der Gaststätten „Roma“ und „Haus im Haus“.