Tipps für Rückkehrer in den Landkreis Greiz

Greiz. Wirtschaftsförderung unterstützt bei der Suche nach dem passenden Job. Dafür wird eine Hotline eingerichtet.

In den vergangenen Monaten mussten oft Herausforderungen bewältigt werden – im Beruf und in der Familie. All dies unter einen Hut zu bringen, hat einiges abverlangt. Netzwerke haben dabei zunehmend an Bedeutung gewonnen.

All jenen, die mit dem Gedanken spielen, Familie und Beruf wieder regional im Landkreis Greiz als Lebensmittelpunkt dauerhaft zu vereinen, bietet das Team der Wirtschaftsförderung im Landratsamt Unterstützung an.

Beratung kostenlos

Eine am Donnerstag, 3. Juni, zwischen 10 und 17 Uhr eingerichtete Hotline soll potenziellen Heimkehrern oder deren Angehörigen die Möglichkeit der unverbindlichen Beratung bieten. „Das Angebot ist als unverbindliche Orientierungshilfe gedacht. Wir können Anregungen geben und Kontakte vermitteln, vielleicht sogar ein paar grundsätzliche Fragen beantworten und Impulse liefern – nicht aber konkrete Jobs vermitteln“, klären die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung auf, die aus ihrer täglichen Arbeit heraus mit den wirtschaftlichen Entwicklungen im Landkreis vertraut sind und gute Kontakte zu den Institutionen und Unternehmen pflegen.

Interessenten können am 3. Juni zwischen 10 und 17 Uhr unter 03661/87 64 21 anrufen. Die Beratung ist kostenfrei.