Tobias Steinke bewirbt sich als Superintendent in Greiz

Greiz. Vorstellung in den Kirchgemeinden am 18. September und am 2. Oktober.

Auf die seit 1. Januar 2022 durch den Ruhestand von Andreas Görbert freigewordene Stelle des Superintendenten für den Kirchenkreis Greiz hat sich Pfarrer Tobias Steinke beworben, teilt der Kirchenkreis mit.

Er ist zurzeit Pfarrer für die Kirchgemeinde Greiz mit Pohlitz und Mitglied des Kreiskirchenrates Greiz. Vorstellen will er sich bei einem Gottesdienst am 18. September, ab 9 Uhr, in der Dreieinigkeitskirche in Zeulenroda und am 2. Oktober zum Erntedankgottesdienst um 10.30 Uhr in der Stadtkirche Greiz.

Die Wahl des Superintendenten obliegt der Kreissynode Greiz, die die Voten des Pfarrkonventes und Kreiskirchenrates unterstützend erhält. Mit positiver Wahl würde Steinke ab 1. Januar 2023 das Amt antreten.