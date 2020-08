Töpfer präsentieren sich in Weimar

Nachdem in den vergangenen Wochen nicht nur regional, sondern auch bundesweit keine Veranstaltungen stattfinden durften, wird nun traditionell am ersten Septemberwochenende, 5. und 6. September, der Töpfermarkt der Thüringer Töpferinnung in Weimar durchgeführt. Darüber informiert Mechthild Schinnerling aus Zeulenroda-Triebes. Die stellvertretende Innungsobermeisterin der Töpferinnung Thüringen wird ihre Arbeiten in Weimar präsentieren.

Geschäfte der Innenstadt geöffnet

Der Markt sei eine sehr gute Gelegenheit für Besucher, um am Samstag, 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 10 bis 17 Uhr, die Welt der Keramik zu entdecken und die eigene Sammlung zu erweitern.

Am Sonntag sind zusätzlich von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte der Innenstadt geöffnet.

60 Keramiker aus Thüringen und anderen Bundesländern werden in diesem Jahr vor dem Rathaus ihre Stände aufbauen. Das Angebot an Keramik ist dabei wieder sehr vielfältig. Es wird zum Beispiel Fayence-Malerei, Steinzeug und Keramik aus dem Holzbrandofen angeboten, heißt es.

Nach der langen Zwangspause bedeutet die Veranstaltung für viele der teilnehmenden Töpfer die erste Gelegenheit, ihr Sortiment wieder zu präsentieren.

Der Markt wird von Keramikern der Thüringer Töpferinnung organisiert. Er ist dieses Jahr aber nur durch die große Unterstützung der Kreishandwerkerschaft Weimar/Sömmerda, der Stadt Weimar und des Vereins Weimarer Innenstadt ermöglicht worden.

Töpfern für einen guten Zweck

Die Thüringer Töpferinnung besteht seit 30 Jahren und es ist der 30. Töpfermarkt in Weimar. Durch Corona ist es nicht möglich, dieses Jubiläum zu feiern. Aber alle Töpferkollegen sind froh, dass der Markt überhaupt statt finden kann. Natürlich wird der Marktplatz in diesem Jahr anders aussehen als sonst – denn auch hier gelten Hygiene- und Abstandsregelungen. Wie jedes Jahr findet die Spendenaktion „Töpfern für einen guten Zweck“ statt. Dabei stellen alle Töpfer des Töpfermarktes Gefäße zur Verfügung, die an einem Sonderstand verkauft werden. Dieses Mal geht der Erlös an das Keramikmuseum in Bürgel. Damit möchte man sich für die Unterstützung der Keramikausstellungen im Keramikmuseum Bürgel und im Rokokoschloss Dornburg bedanken, die zum Jubiläum „30 Jahre Thüringer Töpferinnung“ organisiert wurden. Die Ausstellungen sind noch bis zum 1. November geöffnet.

Seit 20 Jahren in Zeulenroda-Triebes selbstständig

Seit nunmehr 20 Jahren ist die Töpfermeisterin Mechthild Schinnerling selbstständig. Die Töpferei befindet sich in Zeulenroda-Triebes in der Haardtstraße 10. In der Werkstatt entsteht Gebrauchskeramik frei auf der Töpferscheibe. Dabei kommen vier Glasuren (in den Farben Grün und Braun sowie zwei Blautöne) und zwei Tonsorten (rotbrennend bei 1150 Grad Celsius und Steinzeugton bei 1250 Grad Celsius) zum Einsatz. Gebrannt wird in einem Elektroofen.