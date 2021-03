Susann Piccolo aus Zickra ist ebenso wie ihre Kollegen täglich in ihrer Werkstatt, auch wenn sie aktuell noch nicht öffnen darf.

Zeulenroda-Triebes. Die Töpferscheiben standen still, die Ladentüren mussten verschlossen bleiben.

Töpfereien im Landkreis Greiz: Kein „Hallo“ am Tag der offenen Tür

Die Thüringer Töpferinnung erinnerte in der vergangenen Woche daran, dass am Wochenende alljährlich die Töpfereien in Thüringen ihre Werkstätten und Ateliers öffnen und Besucher einladen zum Mitmachen, zum Schauen und natürlich auch zum Einkaufen.