Töpferwerkstatt in Obergeißendorf lädt Besucher ein

Am kommenden Wochenende sind die Töpferwerkstatt Ludwig Laser und der Hof wieder für Besucher geöffnet. In der Scheunengalerie ist die Ausstellung „(A)synchron“ von Hanna und Laura Laser zu sehen.

Hanna und Laura Laser aus Obergeißendorf leben mittlerweile in Halle (Saale). Das künstlerische Talent wurde den beiden Schwestern in die Wiege gelegt und äußerte sich bereits im Kindesalter in ersten Ausstellungsbeteiligungen und Auszeichnungen. Dabei arbeiteten sie seit jeher Seite an Seite, tatsächlich auch zeitgleich und obgleich sie ihre Farbkästen miteinander teilen, entstehen am Ende doch unterschiedliche Positionen.

Hannas Arbeiten bewegen sich vorrangig im Raum der Malerei und Grafik. Dargestellt werden Figuren und Menschen in Bildern, die Geschichten erzählen. Laura arbeitet sowohl malerisch und plastisch als auch schriftstellerisch. Ihre Bilder, Skulpturen und Texte greifen das Leben um sie herum auf und lassen Gedanken und skurrile innere Bildwelten sichtbar werden. In ihrer Malerei treten Architektur und baugeschichtliche Elemente in den Vordergrund.

Ludwig Laser stellt verschiedene Keramiken aus. Im Fokus stehen kristallglasierte Porzellanplatten, die die Betrachter mit ihren kristallinen Strukturen und entstehenden Bildern in den Bann ziehen.

Neben Kleinplastik und weiteren kristallglasierten Objekten gibt es auch verschiedenartige Raku-Gefäße zu entdecken.

Töpferwerkstatt und Hof sind am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Dezember, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet, Obergeißendorf 28