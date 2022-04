Tradition im Doppelpack in Bernsgrün

Bernsgrün. Die Stadt Zeulenroda und die Freiwillige Feuerwehr Bernsgrün stellen Maibäume auf.

Nachdem in zwei Jahren in Folge das Maibaumsetzen pandemiebedingt ausfallen musste, wurde am vergangenen Samstagnachmittag nicht nur ein Maibaum in Bernsgrün aufgestellt, gestiftet von der Stadt Zeulenroda.

Es gab noch einen Zweiten, aufgestellt von der Jugendfeuerwehr. Maibäume im Doppelpack! Mit dem Aufstellen vor dem Feuerwehr- und Vereinshaus begannen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bernsgrün.

Der über 20 Meter hohe Baum wurde mit dem von den Feuerwehrfrauen gebundenen Kranz mit bunten Bändern, einer Girlande und einer Birke versehen. Dieser Maibaum kam bereits 2019 zum Einsatz. Mit Hilfe der Technik von Landwirt Jörg Döscher wurde er aufgestellt. Danach war der Einsatz der Jugendfeuerwehr gefragt. Mit Unterstützung von Jugendfeuerwehrwart Mike Vorwerk wurde am acht Meter hohen Maibaum der Kranz angebracht, den sie zuvor selbst gebunden haben.

Nach dem Befestigen der kleinen Birke war Muskelkraft von allen gefragt. Lautstark wurden die Floriansjünger beim Hochhieven von allen anwesenden Gästen angefeuert. Ein gemütliches geselliges Beisammensein bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein sowie guter gastronomischer Versorgung durch die Feuerwehrvereinsmitglieder beendete diesen Nachmittag.