„Tivoli“- Chefin Beate Degelmann (rechts) und Corena Weber bedienten die Greizer Lions anlässlich des traditionellen Heringsessens am Aschermittwoch in Greiz.

Traditionelles Heringsessen des Greizer Lions Club

Wie in den zurückliegenden Jahren haben sich die Mitglieder des Greizer Lions Club auch für 2020 hohe Ziele gestellt. Ganz im Sinne des Wortes „Geben ist seliger denn Nehmen“ liegt der Schwerpunkt ihres Wirkens vor allem darin, sozial schwächeren Menschen zur Seite zu stehen sowie Kinder und Jugendliche mit vielseitigen Aktionen zu unterstützen. Damit will man ihnen auch gleichzeitig Perspektiven aufzeigen.

Für die Realisierung dieser Aufgaben wurden in einer Mitgliederversammlung und im Rahmen des traditionellen Heringsessens Schwerpunkte gesetzt, wie zum Beispiel der Aufruf zu einem Plakatwettbewerb mit den Regelschulen und des Gymnasiums zu einem bisher noch nicht bestimmtem Thema. Eine unabhängige Jury will abschließend die Bewertung vornehmen. Für die besten Werke sind Preise für die besten Schüler und Klassen vorgesehen.

Der Schwerpunkt der sozialen Teilhabe liegt in diesem Jahr vor allem auf der Unterstützung des Vereins Hilfstransport Brest e.V., der seit vielen Jahren den in Armut lebenden, krebskranken Kindern und deren Familien in Weißrussland von ganzem Herzen Hilfe zukommen lässt. Noch immer erkranken Kinder und Erwachsene schwer an den Folgen der atomaren Tschernobyl-Katastrophe. Mit diesem Thema stellen sich die Greizer Lions auch dem diesjährigen Distrikt-Wettbewerb, in dem die Arbeit der jeweiligen Gruppen bewertet und bei entsprechenden Ergebnissen ausgezeichnet wird.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die aktive Unterstützung des Greizer Park- und Schlossfestes. Fortgeführt werden soll die bewährte gastronomische Betreuung der Besucher in der Baderei. Nachgedacht wird dabei noch über einen kulturellen Beitrag.

Im vorigen Jahr wurden die Greizer Lions für die wiederholte Ausrichtung des Wettbewerbs der Jugendfeuerwehren im Rahmen des Park- und Schlossfestes vom Distrikt mit einem Preis belohnt.

Die erste große Aktion der Lions ist der Aufruf zum bewährten Frühjahrsputz am 28. März in und rund um Greiz.

Die Lions wollen im April das Greizer 10arium besuchen und sich dabei über die Arbeit der ehrenamtlichen Kulturschaffenden ein Bild machen. Künftig soll auch das Thema Umweltschutz auf der Agenda der Lions stehen. Deshalb würden sich die Mitglieder freuen, wenn sie sich über die Projekte eines in Greiz-Obergrochlitz ansässigen Ingenieurbüros bei einem Fachvortrag und einer Besichtigung informieren und vielleicht sogar ein Zusammenwirken finden könnten. Grünes Licht gab es bereits für den Besuch des Astrogartens der Astronomischen Gesellschaft in Greiz-Pohlitz.

Mit gegenseitigen Besuchen sollen die besonders guten freundschaftlichen Beziehungen mit den Lions im fränkischen Weiden weiterhin vertieft werden. Und natürlich wird auch beim alljährlichen Sommerfest und der traditionellen Weihnachtsfeier gemeinsam gefeiert.

Anlässlich des Heringsessens wurden Diana Bernau (Inhaberin „Herzgebäck“) und Christian Kornberg in die Reihen des Lions Club aufgenommen. Abschließend wurde der Matthias Stierkat (Zahnarzt) für sein Engagement im Rahmen der Förderung der Freundschaft zum Lions Club Pilzen mit dem President’s Appreciation Award ausgezeichnet.

Übrigens, der Treff des Greizer Lions Club, die Gaststätte Tivoli, feiert am 4. März das zehnjährige Bestehen.