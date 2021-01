Traditionsreiches Greizer Geschäft an Nachfolger übergeben

Man sieht es Gerlinde Tischendorf nicht an, dass es ihr, als langjährige Inhaberin eines traditionsreichen Greizer Geschäfts, schwer gefallen ist, sich in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden. Optimistisch stimmte sie allerdings, dass sie ihren Laden bereits am 1. Januar dem erfahrenen Reichenbacher Geschäftsmann Kersten Thiele übergeben konnte, auch wenn es pandemiebedingt derzeit geschlossen bleiben muss.