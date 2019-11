Man muss kein Prophet sein, um ahnen zu können, dass die Diskussion um den Südostlink auch nach den Infomärkten weiter kontrovers geführt werden wird. Vor allem in Gebieten, in denen auch noch Windräder gebaut werden sollen, sind die Befürchtungen groß, gleich doppelt für die Energiewende sorgen zu müssen. Das kann man gut nachvollziehen.

Deswegen finde ich es gut, dass 50Hertz beim Südostlink von Anfang auf Transparenz und Bürgerbeteiligung gesetzt hat. Auch beim Infomarkt in der Vogtlandhalle war das wieder so. Auf den Karten war jede kleine Biegung der geplanten Trasse zu sehen, auf den Bildschirmen konnte jedes kleinste Detail angeschaut werden. Zudem waren zahlreiche Mitarbeiter unterwegs, erklärten und nahmen Hinweise auf, die man einarbeiten will.

Natürlich kann man jetzt noch nicht vorhersehen, ob auch wirklich jeder Vorschlag umgesetzt wird. Die Chance ist aber höher, wenn man die Wünsche und Hinweise der Einwohner überhaupt kennt. Zumal diese ihre Heimat zumeist besser kennen und auf viele Dinge verweisen können, die nicht in Karten stehen. Das zu nutzen, ist gut.

Gerne wollen wir Ihre Meinung zum Südostlink erfahren. Schreiben Sie uns unter greiz@otz.de