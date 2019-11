Infomarkt in Vogtlandhalle Trassenverlauf in Greiz vorgestellt

Nachdem der Trassenkorridor für den sogenannten Südostlink durch die Bundesnetzagentur bestimmt wurde, stellte nun der Vorhabenträger 50Hertz bei einem Infomarkt in der Vogtlandhalle die Vorschlagstrasse vor, also wo genau die Trasse in dem nun festgelegten 1000 Meter breiten Korridor einmal verlaufen könnte. Wobei das Wort Vorschlag durchaus Ernst gemeint sei, wie Axel Happe von der Öffentlichkeitsbeteiligung bei 50Hertz erklärte. Denn alle Hinweise, die man bei den insgesamt vier Infomärkten in der Region und auch noch später sammeln will, sollen dann in den Antrag auf Eröffnung des Planfeststellungsverfahren aufgenommen werden und dadurch berücksichtigt werden.