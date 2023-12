Trauer, Hilfe und Jubiläum bei der Feuerwehr im Landkreis Greiz

Zeulenroda-Triebes Freud und Leid erfahren die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Zeulenroda. Mit einer Schweigeminute gedachten sie der Verstorbenen.

Von striktem Einsatzplan bis zu überwältigenden Ereignissen und einer Jubiläumsfeier aus Anlass des 160. Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Zeulenroda war das Jahr 2023 unter den Mitgliedern in der Feuerwehr abwechslungsreich und anstrengend. Schließlich wird jede einzelne Stunde an der Technik und im Einsatz ehrenamtlich geleistet.

Freud und Leid liegen ganz nah zusammen, auch unter den Mitgliedern der Feuerwehr

Von vielen schönen Erlebnissen können die Feuerwehrmitglieder zehren. Vor allem dann, wenn sich jemand bei ihnen bedankt für die Hilfe, die ihm durch die Freiwillige Feuerwehr zuteilwurde. Aber auch sie waren schockiert, als sie vom Tod des Mitgliedes der Jugendfeuerwehr, Elias Richter aus Zeulenroda, erfuhren.

Über 200 Mal zu Hilfe gerufen

Insgesamt 212-mal waren die Frauen und Männer an Einsätzen 2023 beteiligt. Im Jahr 2022 waren es 215 Einsätze, zu denen sie gerufen wurden. So wurde ihre Hilfe bei Bränden 44-mal benötigt. Zu 116 technischen Hilfeleistungen wurden die Männer und Frauen aus Zeulenroda und Umgebung – davon 33-mal zur Unterstützung des Rettungsdienstes – angefordert. Bei elf Verkehrsunfällen galt es für die Feuerwehrmitglieder Hilfe zu leisten. Und auch 29 Fehlalarme gab es in diesem Jahr leider, so Christian Komorowski, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Zeulenroda, zur Jahreshauptversammlung. Das Feuerwehrjahr gilt stets bis zum 30. November.

Einsatzübungen sind notwendig, um Gefahrensituationen zu proben

Mit den insgesamt acht Einsatzübungen und vier weiteren Einsätzen waren die Feuerwehrfrauen und -männer insgesamt 2667 Stunden im Einsatz für und mit der Wehr.

Viele feierten mit den Mitgliedern der Feuerwehr Zeulenroda zusammen

Das wohl schönste Ereignis in diesem Jahr war die 160-Jahrfeier, die Anfang Juli mit großer Resonanz der Einwohner der Stadt und vielen Gästen gefeiert wurde. Seit über einem Jahr wurden die Feierlichkeiten geplant und organisiert. Und auch denjenigen, die explizit für die Jahresfeierlichkeiten gespendet hatten und den vielen Mitgliedern, die tatkräftig mitgewirkt haben, galt zur Jahreshauptversammlung noch einmal ein großes Dankeschön. Alle gemeinsam stemmten neben ihrer Arbeit die vielen Vorbereitungen zum Jubiläum im Juli dieses Jahres. Besonders dankte der Wehrleiter Stadtbrandmeister Steffen Jubold, der stets und in jeglicher Hinsicht ein offenes Ohr hatte und unterstützte.

Archiv auf Vordermann gebracht

Auch das Archiv im Feuerwehrgerätehaus wurde in diesem Zusammenhang wieder auf Vordermann gebracht. Manfred Munzert ist derjenige, der seit 2015 offiziell Fachliteratur, Bücher und Broschüren, das Wissen zu Geräten und Handhabung, die gesamte Literatur, von Anleitungen über Verhaltensregeln seit dem Jahre 1956, wohlgeordnet in den Regalen und in Ordnern archiviert.