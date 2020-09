Greiz. In Greiz ist ein 77-Jähriger Opfer eines Trickbetrügers geworden. Die Polizei warnt erneut vor der Masche.

Trickbetrüger erbeutet Bargeld und Schmuck von 77-Jährigem in Greiz

Am Mittwoch (16.09.2020) wurde ein 77-Jähriger Opfer eines Trickdiebstahls. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Rentner zur Mittagszeit, zwischen 12 und 12.30 Uhr, außerhalb seiner Wohnung von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser gab sich als Sohn eines ehemaligen Arbeitskollegen aus. Er solle in dessen Auftrag etwas an den Rentner übergeben, heißt es im Polizeibericht.

Der Mann habe sich das Vertrauen des 77-Jährigen erschleichen können und beide fuhren zu der Wohnung des Mannes. Dort habe der Unbekannte ihm eine Handtasche übergeben und ihm eine Lederjacke zum Kauf angeboten. Als der Senior das ablehnte, verschwand der Täter. Später stellte der Mann fest, dass aus seiner Wohnung Schmuck und eine kleine Bargeldsumme gestohlen wurden.

Warnung der Polizei

Die Polizei hat die Ermittlungen angenommen und warnt vor der Masche:

Es handelt sich hierbei um eine polizeibekannte Trickbetrugsmasche. Unter Darlegung einer falschen Geschichte versuchen die Betrüger das Vertrauen ihrer späteren Opfer zu gewinnen. Die Täter erschienen oftmals glaubwürdig, seriös und hilfsbereit und manipulieren so ihre Opfer sehr geschickt.

Daher:

Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung/Haus.

Geben sie keine persönlichen Daten an fremde Personen heraus.

Gehen sie ebenfalls nicht auf dubiose Forderungen ihnen unbekannter Personen ein.

Halten Sie Rücksprache mit einer Vertrauensperson und informieren Sie die Polizei.

Weitere Blaulichtmeldungen