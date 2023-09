Viele Turniere und Übungsstunden finden an den Wochenenden sowie nachmittags statt, während vormittags der Schulsport Vorrang hat. Auch das Turnier der Voltigierer des JPSV Pahren findet in der Halle statt.

Triebes: Fenster in der Sporthalle werden ausgetauscht

Zeulenroda-Triebes/Förthen. In der Sport- und Freizeithalle soll es schon bald Erneuerungen geben.

Die Mitglieder des Hauptausschusses von Zeulenroda-Triebes haben einstimmig beschlossen, die Fenster in der Sport- und Freizeithalle in Triebes in der Goethestraße auszutauschen. Die Fenster kamen mit dem Bau der Halle 2006 rein.

In diese Maßnahme fließen aus dem Sonderlastenausgleich aus dem Klimapaket 2023 des Landes Thüringen Mittel in Höhe von 50.000 Euro. Gleichzeitig haben die Mitglieder des Hauptausschusses den Bürgermeister der Stadt Zeulenroda-Triebes, Nils Hammerschmidt (parteilos; Fraktion pro Region - Interessengemeinschaft Wirtschaft und Arbeit, IWA), bevollmächtigt, die Vergabe der Bauleistungen für das Vorhaben durchzuführen.

Holzfenster sind verschlissen

Die Holzfenster in der Sport- und Freizeithalle in Triebes sind total verschlissen. Eine Sanierung der Holzfenster sei nicht mehr möglich, da das Holz sehr feucht und dadurch marode und irreparabel sei und vereinzelt auch ein Pilzbefall festgestellt worden sei, heißt es in der Beschlussbegründung, die den Mitgliedern des Hauptausschusses vorlag.

Im Haushaltsetat wurden für bauliche Verbesserungen Mittel in Höhe von 50.000 Euro eingeplant. Ebenso wurden für dieses Vorhaben in der Sport- und Freizeithalle Mittel in Höhe von 38.000 Euro eingeplant.

Mit dem Zuwendungsbescheid vom 9. Juni dieses Jahres erhielt die Stadt höhere Klimainvestmittel (Sonderlastenausgleich aus dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz) in Höhe von 115.099 Euro. Das Geld soll nun für die Baumaßnahme Fensteraustausch in der Sport- und Freizeithalle verwendet werden. Möglich wird dies, da baulicher Wärmeschutz auf der Liste für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung steht. Durch die Erneuerung der Fenster würde ein wesentlicher Beitrag zur Energieeinsparung und damit zum Wärme- und Klimaschutz geleistet, heißt es aus dem Bauamt der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes.

Das Vorhaben soll noch in diesem Jahr realisiert werden und der Bürgermeister Nils Hammerschmidt wird beauftragt, die Bauleistungen zu vergeben.