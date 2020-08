Triebeser Regelschüler lernen wieder

Zeulenroda-Triebes. Die Regelschule „Georg Kresse“ in Triebes startet in das neue Schuljahr.

Auch die Regelschule „Georg Kresse“ in Triebes startet am kommenden Montag, 31. August, in das neue Schuljahr. Wie es in einer Mitteilung heißt, beginne der Unterricht für alle Schüler der Klassen 5 bis 10 um 7.30 Uhr und ende um 12.05 Uhr.

Die Hygienevorschriften seien zu beachten, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung außer im Unterricht Pflicht.

Die neuen Ganztagsklassen 5a und 5b würden auf dem vorderen Schulhof von ihren Klassenleitern in Empfang genommen.

Schüler, die in der Mensa essen wollen, sollten ihr Essen über https://login.mensaweb.de und das Kundenkonto anmelden.