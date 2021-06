Triennale im Sommerpalais gut besucht

Greiz. Die relative Kühle vor allem des Gartensaals im Greizer Sommerpalais war am Wochenende nicht der Hauptgrund, warum es eine ganze Reihe von Besuchern aus der Region und darüber hinaus in das Schloss führte. Zu sehen ist dort weiterhin die bundesweit bekannte Karikaturenausstellung, die zehnte Triennale, die in diesem Jahr unter dem Motto „Das ist jetzt nicht wahr, oder?“ stattfindet und in der Künstler aus ganz Deutschland ihre Werke zur aktuellen gesellschaftliche, kulturellen und politischen Situation ausstellen.