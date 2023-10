Trödelmarkt in Greiz lädt wieder ein

Greiz. Im Papiermühlenweg in Greiz halten ein Dutzend Händler schon bald wieder ein buntes Angebot parat.

Zum nächsten Trödelmarkt im Papiermühlenweg Greiz laden die Veranstalter am Samstag, 21. Oktober, ein.

Das Markttreiben im ehemaligen Greika-Werk II/1 findet wieder in der Zeit von 8 bis 14 Uhr statt. Ein rundes Dutzend Händler bietet in der Trödelhalle alles an, was die Herzen von Sammlern, Trödelfans, Raritätenjägern und allen, die einfach gerne in Dingen aus Uromas Zeiten stöbern, höher schlagen lässt.

Das reicht von altehrwürdigen Spielgeräten über Puppen, Porzellan, Bücher, historischen Accessoires, Kunstobjekten und technischen Gerätschaften bis hin zu aufgearbeitetem Mobiliar aus den vorigen Jahrhunderten. Die Zufahrt ist ausgeschildert.

Aussteller können sich gerne noch melden. Mehr Informationen gibt es bei den Organisatoren unter der Telefonnummer: 0159/06 38 64 12.